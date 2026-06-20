Mondiali, nuove misure per spostamenti Iran? L'idea della Casa Bianca

(Adnkronos) - Novità in arrivo per l'Iran ai Mondiali 2026? La Casa Bianca sta valutando possibili modifiche alle limitazioni che riguardano la nazionale del ct Ghalenoei in vista delle prossime partite di Coppa del Mondo. A confermarlo è stato Andrew Giuliani, responsabile della task force gove...

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Novità in arrivo per l’Iran ai Mondiali 2026? La Casa Bianca sta valutando possibili modifiche alle limitazioni che riguardano la nazionale del ct Ghalenoei in vista delle prossime partite di Coppa del Mondo. A confermarlo è stato Andrew Giuliani, responsabile della task force governativa dedicata all’organizzazione del torneo, intervenuto a una televisione locale di Seattle.

Secondo Giuliani, l’obiettivo dell’amministrazione statunitense è conciliare le esigenze di sicurezza con il regolare svolgimento della competizione, visto che – al momento – i giocatori e lo staff dell’Iran possono entrare negli Stati Uniti soltanto poche ore prima delle gare, con l’obbligo di lasciare il Paese subito dopo (QUI IL RACCONTO).

Una situazione che la nazionale iraniana considera penalizzante, come spiegato dal ct Ghalenoei dopo la prima partita pareggiata contro la Nuova Zelanda.

In una comunicazione inviata alla Bbc, la Federcalcio iraniana ha contestato le misure in vigore, sostenendo come il loro trattamento sia differente rispetto alle altre squadre qualificate. Per questo motivo, l’Iran starebbe pensando di inviare un reclamo formale alla Fifa.

Le dichiarazioni di Giuliani lasciano comunque aperta la porta a possibili correttivi, magari nei prossimi giorni: “Vogliamo trovare un equilibrio tra la competitività sul campo e la tutela della sicurezza nazionale”.

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