Sinner a Londra per il Giorgio Armani Tennis Classic: le parole del campione in carica

Jannik Sinner è pronto a tornare in campo. A una settimana dall’inizio di Wimbledon, il numero uno del tennis mondiale è a Londra per partecipare al Giorgio Armani Tennis Classic all’Hurlingham Club. In attesa del terzo Slam della stagione, il campione in carica ha concesso un’intervista in cui ha condiviso le sue emozioni e strategie per difendere il titolo vinto lo scorso anno.

L’importanza di un buon inizio

Sinner ha sottolineato l’importanza di un buon avvio, soprattutto considerando che non ha ancora giocato partite sull’erba. “Il modo in cui inizierò sarà molto importante“, ha dichiarato. “Non ho giocato nessuna partita sull’erba quindi la prima partita — o le prime partite — saranno difficili.

Ma se riuscirò a superarle, so che la fiducia sull’erba potrà tornare, insieme alle buone sensazioni.”

Il campione ha anche parlato del prestigio dell’evento londinese. “Qui si percepiscono davvero la storia e il prestigio di giocare“, ha detto riferendosi all’Aeltc. “Tutto ciò che ruota attorno al torneo è diverso rispetto agli altri eventi ed è l’unico grande appuntamento che abbiamo su questa superficie.

Quindi è molto bello essere di nuovo qui e condividere questo momento con la mia squadra.”

La preparazione e la forma fisica

Dopo l’uscita anticipata dal Roland Garros Sinner ha dedicato tempo al riposo e agli allenamenti. “Mi sono preso una settimana di pausa e ho trascorso un po’ di tempo con i miei amici e la mia famiglia“, ha raccontato. “Poi siamo tornati subito ad allenarci, perché ora ci aspetta un periodo molto intenso.”

Il numero uno del mondo ha anche parlato della sua forma fisica e mentale. “Mi sento bene“, ha dichiarato. “Abbiamo lavorato molto nelle ultime settimane, quindi fisicamente sono in ottime condizioni. Ho giocato tanto negli ultimi mesi, quindi un buon blocco di allenamento era davvero necessario per permettere al mio corpo di tornare più forte, e ho recuperato bene. Ma la cosa più importante per me è stare bene mentalmente, e sono molto felice di essere qui a Londra.”

La strategia per Wimbledon

Sinner ha spiegato la sua strategia per Wimbledon, sottolineando l’importanza di affrontare il torneo con il giusto mindset. “Dico sempre che non difendiamo, ma cerchiamo di andare a prenderci le cose“, ha detto. “So che è un torneo lungo. Cerchiamo di sfruttare al massimo ogni giornata, quindi ci sono state molte lunghe sessioni di allenamento, e sono molto contento della forma fisica e dello stato mentale in cui mi trovo in questo momento.”

Il campione ha anche parlato del suo rivale, Carlos Alcaraz assente per un infortunio. “Come ho detto molte volte, il tennis ha bisogno di Carlos“, ha dichiarato. “Gli auguro una pronta guarigione e so che ha intorno a sé un’ottima squadra, che lo sosterrà e lo aiuterà nel suo percorso di ritorno.”