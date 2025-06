Temptation Island, il conduttore Filippo Bisciglia svela anticipazioni scottanti in avvicinamento al debutto in prima serata su Canale 5.

L’estate sta entrando nel vivo e con lei anche i programmi cardine di questo periodo che vede la fine della tv “stagionale” e l’avvento di programmi tipici di questo periodo. Uno dei punti forti delle reti Mediaset sono i reality, in particolare Temptation Island che è in grado ogni anno di accendere l’interesse dei telespettatori.

Filippo Bisciglia ha ammesso grandi novità per questa edizione.

Cambio di location rispetto al passato

Il primo grande cambiamento della nuova edizione è il cambio di location dopo 11 stagioni, avevamo già anticipato di questa opportunità perché era stato lo stesso Bisciglia ad annunciarlo sui social.

Ora il cambiamento è definitivo e lo ha annunciato in un’intervista a “TV Sorrisi e Canzoni” riportata dal sito specializzato Biccy.it infatti il programma è stato registrato non più in Sardegna ma al Calalandrusa Beach & Nature a Guardavalle in provincia di Catanzaro.

Accadrà qualcosa di mai visto prima

Filippo Bisciglia ha annunciato delle anteprime di quello a cui assisteremo a breve, in particolare ha svelato che ad una coppia succederà un qualcosa di inedito nella storia del programma.

Non sarà qualcosa ai livelli di Montoya e Anita al Temptation Island spagnolo, ma la speranza dei telespettatori è di vedere alcune delle sette coppie in gara capaci di regalare interesse per tenerli incollati allo schermo.

Non resta che attendere con trepidazione qualche settimana per scoprire cosa accadrà nel programma di tradimenti più amato dal pubblico italiano.