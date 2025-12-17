Tra Cambiano e Trofarello, in provincia di Torino, due ragazze sono state protagoniste di un inseguimento dopo aver forzato un posto di blocco dei carabinieri. Una guidava senza patente, l’altra in stato di ebbrezza, causando momenti di grande pericolo sulle strade tra i due comuni.

Inseguimento tra Cambiano e Trofarello: fuga ad alta velocità e colpi di pistola

Nella notte tra lunedì 15 e martedì 16 dicembre, le strade tra Cambiano e Trofarello sono state teatro di un inseguimento ad alta tensione. Protagoniste due giovani italiane sulla ventina, a bordo di una Fiat 600 grigia, che hanno forzato un posto di blocco dei carabinieri della compagnia di Chieri.

Come riportato da Torino Cronaca, la ragazza inizialmente al volante non aveva mai conseguito la patente, motivo principale della fuga. Durante la corsa, la Fiat ha imboccato strade secondarie e curve strette a velocità sostenuta, creando situazioni di pericolo per altri automobilisti.

I militari hanno allertato le pattuglie della compagnia di Moncalieri, che hanno predisposto un secondo blocco in viale della Resistenza a Trofarello, vicino alla chiesetta di piazza I Maggio. Per fermare le giovani, sono stati esplosi alcuni colpi di pistola in aria, mentre le gazzelle sbarravano la strada e posizionavano transenne, bloccando la via di fuga.

Inseguimento tra Cambiano e Trofarello: due ragazze denunciate, una senza patente e l’altra ubriaca

Quando l’auto è stata finalmente bloccata, i carabinieri hanno scoperto che le due giovani si erano scambiate il posto alla guida: la ragazza con la patente era ora al volante, ma in stato di ebbrezza. Entrambe sono state sottoposte a controlli, che hanno confermato la guida in stato di alterazione per l’una e la mancanza di patente per l’altra.

Le ragazze sono state denunciate per resistenza a pubblico ufficiale e per le violazioni commesse durante l’inseguimento, tra cui guida senza patente, guida in stato di ebbrezza e pericolo per la circolazione.