Auto con due uomini a bordo non si ferma all’alt dei carabinieri: l’inseguimento finisce in tragedia

Quella che doveva essere una normale serata di festa a Sant’Andrea Oltre Muson, frazione di Castelfranco Veneto, si è trasformata in tragedia quando una Ford Fusion, inseguita dai carabinieri, è uscita di strada. Il conducente, già noto alle forze dell’ordine, ha perso il controllo del veicolo, che si è ribaltato dopo aver urtato un albero e un palo dell’illuminazione.

L’esito dell’incidente è stato drammatico.

Inseguimento fatale a Castelfranco Veneto

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto, i vigili del fuoco di Treviso per mettere in sicurezza il palo danneggiato e il personale sanitario del Suem 118. Il conducente, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto a libertà vigilata con obbligo di firma in provincia di Lucca, guidava senza patente revocata.

Secondo le prime ricostruzioni, i due stavano fuggendo a bordo di una Ford Fusion, transitando a forte velocità e violando ripetutamente il codice della strada. L’auto, dopo aver ignorato l’alt dei carabinieri, ha perso il controllo, schiantandosi prima contro un albero e poi contro un palo dell’illuminazione, ribaltandosi.

L’episodio sarebbe avvenuto poco dopo un presunto tentativo di furto a Treville, che avrebbe fatto scattare l’intervento dei militari. Nonostante l’inizio dell’inseguimento, i carabinieri si sono trovati di fronte all’auto già fuori strada, senza alcun contatto tra i mezzi.

Un drammatico incidente ha segnato la serata di sabato a Sant’Andrea Oltre Muson, frazione di Castelfranco Veneto, con il bilancio di un morto e un ferito grave. La tragedia ha coinvolto due cugini: Simone Stepich, 27 anni, residente a Castelfranco, passeggero dell’auto, ha perso la vita; il conducente, Michele Stepich, 37 anni, mantovano di origine e residente in Toscana, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale di Treviso.