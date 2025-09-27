Una giovane di appena 24 anni è morta in un allevamento di cavalli, in circostanze ancora da chiarire. L’incidente ha scosso profondamente la comunità di Cossato e ha subito mobilitato le autorità competenti, che stanno cercando di ricostruire la dinamica della tragedia. Familiari, amici e colleghi restano sotto choc, mentre le indagini proseguono per fare luce su questa drammatica perdita.

Tragedia a Cossato: giovane perde la vita in un allevamento di cavalli

Una drammatica vicenda ha scosso il comune di Cossato, in provincia di Biella, dove una ragazza di 24 anni, Carola Dettoma, residente a Lessona, ha trovato la morte durante il proprio turno presso l’allevamento di cavalli Cascina San Grato, noto per l’addestramento e la cura degli equini.

L’incidente si è verificato nelle prime ore del mattino di ieri, venerdì 26 settembre, mentre la giovane era impegnata in attività di routine con uno degli animali. I soccorsi del 118 sono intervenuti tempestivamente, ma per la giovane non c’è stato nulla da fare: il decesso è avvenuto poco dopo, presumibilmente a causa di un arresto cardiaco conseguente al trauma subito.

Morta a 24 anni in un allevamento di cavalli: le prime drammatiche ipotesi sull’incidente

Le autorità locali hanno immediatamente avviato accertamenti per chiarire le circostanze della tragedia e stabilire se si sia trattato di un incidente, di un errore umano o di un comportamento imprevedibile dell’animale. Le indagini sono affidate ai carabinieri della stazione di Cossato, supportati dagli ispettori dello Spresal e dal Nucleo dell’Ispettorato del Lavoro, con l’obiettivo di verificare anche l’osservanza delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.