Incidente tra camion e treno merci a Smolensk, Russia. L’impatto è avvenuto nei pressi della stazione di Ryzhikovo.

Un tragico incidente ferroviario ha scosso la Russia nelle ultime ore, quando un treno è andato a schiantarsi al passaggio a livello, causando feriti e ingenti danni materiali. Le autorità locali hanno immediatamente attivato i soccorsi, mentre la polizia e i vigili del fuoco lavorano per mettere in sicurezza l’area e comprendere le cause dello schianto.

Scontro tra treno merci e camion a Smolensk

Le autorità locali hanno aperto un’indagine per determinare le cause esatte dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. Le prime ricostruzioni suggeriscono che il camion possa aver tentato di attraversare i binari mentre il treno stava sopraggiungendo, ma gli accertamenti proseguiranno per chiarire ogni dettaglio, incluso il rispetto delle norme di sicurezza o possibili malfunzionamenti tecnici.

L’episodio ha provocato rallentamenti significativi del traffico ferroviario nella zona, senza però conseguenze dovute alla fuoriuscita di materiali pericolosi dai vagoni coinvolti. Nel frattempo, le immagini diffuse mostrano una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza, testimonianza della gravità dello schianto.

Disastroso incidente ferroviario in Russia: emergenza dopo lo schianto al passaggio a livello

Il grave incidente si è verificato nei pressi della stazione di Ryzhikovo, nella regione russa di Smolensk, quando un treno merci ha impattato contro un camion al passaggio a livello. L’impatto ha causato il deragliamento di diversi vagoni, otto dei quali sono stati avvolti dalle fiamme. Il conducente del mezzo pesante avrebbe perso la vita sul colpo, mentre non si registrerebbero altre vittime tra il personale ferroviario né tra eventuali passanti.

Sul posto sono intervenuti oltre quaranta vigili del fuoco, impegnati per ore a domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area circostante.