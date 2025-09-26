Un grave incidente stradale ha scosso San Michele all’Adige nel tardo pomeriggio di ieri, quando un conducente, alla guida ubriaco e senza copertura assicurativa, ha perso il controllo del veicolo provocando uno scontro. Dopo l’impatto, l’automobilista ha tentato la fuga, lasciando un ferito sul posto. Grazie all’intervento tempestivo della polizia locale, l’uomo è stato rintracciato e denunciato.

Incidente a San Michele all’Adige: ubriaco provoca scontro e fugge

Momenti di grande tensione si sono vissuti nel tardo pomeriggio di ieri a San Michele all’Adige, quando un automobilista ha causato un incidente stradale lasciando ferito un altro conducente e allontanandosi senza prestare soccorso.

Il sinistro si è verificato intorno alle 17:30 sul ponte di collegamento tra le strade statali 12 e 43, in un punto molto trafficato della zona. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Locale Rotaliana, l’impatto è stato innescato da una mancata precedenza, coinvolgendo un secondo veicolo il cui conducente ha riportato lesioni.

Gli agenti della Polizia Locale hanno immediatamente avviato le indagini, riuscendo a rintracciare l’auto a breve distanza dal luogo dell’incidente. A bordo erano presenti, oltre al conducente, anche i suoi due figli minori, fortunatamente illesi, ai quali la polizia ha prestato assistenza e supporto.

I controlli hanno accertato che l’uomo, cittadino indiano residente in zona, guidava in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l e che il veicolo era privo di assicurazione, motivo per cui è stato sequestrato. Il conducente è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, omissione di soccorso e mancanza di copertura assicurativa.