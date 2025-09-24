Paura questa mattina sulla Statale 106, nel tratto di Simeri Crichi, dove un incidente tra due pullman carichi di studenti diretti a Catanzaro ha provocato feriti e traffico in tilt.

Incidente, coinvolto un pullman di studenti succede a Catanzaro: il racconto di chi c’era

L’impatto è avvenuto nella mattina di mercoledì, racconta uno studente, un boato, e poi urla, zaini per terra, vetri che tremano come riportano i media.

Cosa è accaduto? Due pullman di linea, stessa direzione, si tamponano sul rettilineo di Simeri Crichi. La Statale 106, la chiamano “la strada della morte”, e chi vive qui sa perché.

A bordo, quasi cento passeggeri, in gran parte studenti, zaini stracolmi, auricolari nelle orecchie, sonno da smaltire. Nessun ferito grave, dicono i medici del Suem 118. “Solo contusioni, qualche trauma minore, tanto spavento”, conferma la dottoressa Serra, che coordina i soccorsi. L’autista del secondo pullman? Anche lui, qualche contusione ma niente di più… almeno così sembrerebbe.

Sono intervenute sul posto dell’incidente tra i due pullman di studenti tre ambulanze e vigili del fuoco che tagliano lamiere per sicurezza, carabinieri tra taccuini e telecamere. “Stavamo facendo i rilievi mentre il traffico impazziva,” dice il maresciallo di cui si occupa dell’accaduto, indicando la coda che ancora intasa la Jonica. Ore di caos, automobilisti imbufaliti, clacson e bestemmie.

Ma il punto resta: qual’è il motivo dello scontro? Distrazione o guasto tecnico? “Non escludiamo nulla,” taglia corto un carabiniere, senza togliere gli occhi dal tablet con le foto dell’impatto. Per ora, indagini in corso.

Catanzaro, incidente tra due pullman di studenti: soccorsi e traffico in tilt

Il traffico? Stamattina un inferno, file chilometriche, camion fermi, bus deviati… La SS106, che collega mezza Calabria, bloccata per ore… qualcuno ironizza: “Mancava solo la neve”.

I vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina in provincia di Catanzaro raccontano di aver lavorato in fretta. “Temevamo un incendio, ma per fortuna niente fiamme,” spiega l’ingegnere capo, Andrea Mancuso. Sul lato opposto della carreggiata, curiosi che filmano con lo smartphone. Sempre uguale.

Intanto, in ospedale, i ragazzi vengono dimessi uno a uno. Alcuni hanno superato l’accaduto, altri invece ci pensano ancora.

La dinamica resta un punto interrogativo. Ora si possono solo attendere i rilievi le testimonianze e soprattutto i rapporti tecnici: serviranno ovviamente giorni per capire. Intanto la 106 riprende il suo traffico abituale, tra tir e corriere scolastiche.