Un grave incidente si è verificato ieri, giovedì 25 settembre, lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania, nei pressi di Trabia. Un maxi tamponamento ha coinvolto quindici veicoli, causando otto feriti. Le indagini sono ancora in corso per accertare la dinamica dell’incidente.

Incidente a Trabia: maxi tamponamento sull’A19

Ieri un grave incidente ha sconvolto la viabilità lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania, nei pressi di Trabia, all’interno della galleria Cameccia 2.

Un maxi tamponamento ha coinvolto quindici veicoli, generando lunghe code e paralizzando la carreggiata in direzione Palermo, mentre il traffico verso Catania è rimasto regolare.

Secondo le prime ricostruzioni, la causa scatenante è stata la fuoriuscita di olio da un camion in transito. Gli automobilisti che lo seguivano non sono riusciti a evitare l’impatto, determinando un tamponamento a catena che ha ridotto diverse vetture a un groviglio di lamiere. La polizia stradale conferma che il conducente del mezzo pesante aveva già segnalato il problema, ma l’incidente si è verificato prima dell’arrivo delle pattuglie.

Sul posto sono subito intervenuti vigili del fuoco, ambulanze del 118 e squadre Anas per mettere in sicurezza l’area e assistere i coinvolti. Le autorità stanno ancora indagando per chiarire la dinamica completa del sinistro e le eventuali responsabilità.

Incidente a Trabia: maxi tamponamento sull’A19, le condizioni dei feriti

L’incidente ha provocato otto feriti, tra cui un giovane trentenne in condizioni critiche. Il ragazzo è stato trasferito in elisoccorso al pronto soccorso dell’ospedale Civico di Palermo, dove i medici hanno riscontrato contusioni cerebrali e polmonari, oltre a fratture multiple, mantenendo la prognosi riservata. Gli altri feriti, fortunatamente meno gravi, sono stati trasportati negli ospedali della zona per accertamenti e cure.