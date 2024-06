Ondate di caldo: consigli e rimedi

Le ondate di caldo sono destinate a diventare sempre più lunghe e sempre più calde, non solo in Italia, ma anche in ogni altra parte del mondo, a causa del cambiamento climatico. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come affrontarle al meglio per preservare il proprio benessere psicofisico.

Le ondate di caldo attraversano l’Italia e ogni altra parte del mondo, ma il vero aspetto negativo è che, a causa del cambiamento climatico, via via, queste ondate saranno sempre più lunghe e sempre più calde. Capire come gestire un’ondata di caldo è importante perché gli effetti sulla salute delle persone possono essere devastanti, con particolare riferimento alla salute dei bambini, gli anziani, le donne in stato interessante e, in generale, ogni persona con patologie croniche.

Il modo migliore per affrontare le ondate di calore è di fare affidamento su un buon condizionatore. Tuttavia, non sempre si può affrontare questa spesa, senza contare, poi, che il condizionatore ha anche dei costi di manutenzione e sulla bolletta. Ciononostante, il condizionatore non può essere un’opzione da non prendere in considerazione e, allo stesso tempo, non esistono alternative valide. Nei paragrafi che seguono, pertanto, vi spieghiamo come gestire le ondate di caldo attraverso semplici azioni quotidiane e dove acquistare il miglior condizionatore, senza vuotare troppo le tasche.

Il primo consiglio utile per affrontare le ondate di caldo in arrivo è, prima di tutto, quello di restare in casa nelle ore più calde della giornata. Questo non è sempre possibile, per cui, se proprio siete costretti a stare fuori casa durante quella fascia oraria, il nostro consiglio è quello di cercare un riparo all’ombra, di tanto in tanto, se siete all’aperto. Se siete in casa o altrove, ma in un luogo chiuso, provate a fare spesso degli impacchi di ghiaccio sui polsi, la fronte e la nuca.

In casa, optate per una doccia fresca, anche più di una volta al giorno e ad un pediluvio. In generale, indossate abiti larghi, dai colori chiari e in tessuto traspirante.

Seguite un regime alimentare leggero, ricco di frutta e verdura, povero di condimenti e privo di frittura e alimenti processati. Lo stesso discorso vale per le bevande. Se alcoliche o zuccherate, sappiate che queste non solo fanno ingrassare, ma disidratato l’organismo e non dissetano come credete. Meglio bere sempre molta acqua, per restare idratati e combattere la ritenzione idrica.

Se il condizionatore è il modo migliore per affrontare e gestire le ondate di caldo in arrivo, senza tralasciare quelle piccole azioni che si possono mettere in pratica quotidianamente, allora, è importante capire quali caratteristiche questo condizionatore deve avere, per aiutarci davvero, e come poter risparmiare, senza rinunciare a qualità ed efficienza.

Artic Fresg è il primo condizionatore grazie al quale affrontare e gestire le ondate di caldo in arrivo. Non solo è economico, ma anche sano ed ecologico. Sviluppato a partire da una tecnologia di raffreddamento ad aria, grazie alla quale il condizionatore cattura l’aria calda di una stanza, la spinge contro il filtro bagnato, la fa evaporare e la rimettere in circolo nella stanza sotto forma di aria fresca, Artic Cube non richiede alcuna installazione e per funzionare ha bisogno del serbatoio pieno d’acqua e una presa della corrente elettrica.

Piccolo nelle dimensioni per facilitare lo spostamento da un punto all’altro della stanza, Artic Fresh, in realtà, è stato progettato per un uso sia interno che esterno. Pertanto, Artic Cube può essere messo in funzione anche nel garage o nel giardino, oppure, può essere portato sul posto di lavoro o la casa delle vacanze.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Artic Fresg è un climatizzatore esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Artic Cube è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati di acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente presso il vostro domicilio, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Artic Cube è in promozione a 59,00 € per un solo climatizzatore. L’offerta varia in base al numero di climatizzatori che decidere di acquistare. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna del pacco.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.