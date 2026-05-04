Hantavirus a bordo della MV Hondius: tre vittime e passeggeri isolati in mare

Un viaggio polare trasformato in emergenza sanitaria: tre persone sono morte e l'Organizzazione mondiale della sanità coordina indagini e assistenza per chi è ancora a bordo

Una crociera partita dall’Argentina è diventata teatro di un’emergenza sanitaria quando a bordo della nave MV Hondius sono emersi casi riconducibili all’hantavirus. Secondo le autorità sanitarie internazionali, tra i casi sospetti e confermati risultano tre decessi e almeno una persona ricoverata in terapia intensiva in Sudafrica. La compagnia che gestisce la nave ha reso noto che il gruppo si trovava in alto mare vicino a Capo Verde e che le autorità locali hanno limitato gli sbarchi mentre si procede con controlli e assistenza medica.

I passeggeri coinvolti erano circa 150 e l’equipaggio è composto da circa 70 persone, secondo le informazioni preliminari.

Chi sono le vittime e quale è la sequenza degli eventi

Le informazioni raccolte indicano che la prima persona a manifestare sintomi era un uomo di 70 anni, il cui corpo è stato recuperato e trasferito nell’area amministrativa di Sant’Elena.

La moglie, anch’essa colpita dall’infezione, è stata soccorsa in un aeroporto sudafricano mentre tentava di rientrare nei Paesi Bassi ed è poi deceduta in ospedale a Johannesburg. La terza vittima risulta ancora a bordo della nave in attesa di disposizioni. Un altro passeggero, identificato come cittadino britannico e ricoverato a Johannesburg, è in condizioni critiche.

Le autorità hanno inoltre segnalato che due membri dell’equipaggio necessitano di cure urgenti.

Rotta della nave e misure adottate

La MV Hondius, battente bandiera olandese, era partita da Ushuaia per una crociera con tappe in Antartide, Isole Falkland e altre isole dell’Atlantico, con destinazione finale prevista alle Isole Canarie. Dopo lo scoppio dei primi casi la nave è stata localizzata al largo di Capo Verde e le autorità locali hanno fornito supporto senza autorizzare sbarchi immediati. L’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato di fornire assistenza tecnica e di condurre una valutazione del rischio per la salute pubblica, coordinando trasferimenti medici e le indagini epidemiologiche con i Paesi coinvolti.

Cosa sappiamo dell’infezione e della trasmissione

Gli hantavirus sono una famiglia di virus diffusi in diverse aree del mondo e sono generalmente associati ai roditori. La trasmissione avviene principalmente attraverso l’esposizione a feci, urine o saliva di roditori infetti o per inalazione di particelle contaminate; in rari casi è stata osservata una trasmissione interumana. Le malattie correlate possono manifestarsi con sintomi respiratori gravi o con interessamento renale: tra le forme più note figurano la sindrome polmonare da hantavirus e la febbre emorragica con sindrome renale. Non esistono terapie antivirali specifiche approvate, ma un intervento medico tempestivo e il supporto intensivo possono migliorare le probabilità di sopravvivenza.

Sintomi, decorso e risposta clinica

I pazienti affetti da infezione da hantavirus possono inizialmente presentare febbre, mal di testa e dolori muscolari, seguiti da sintomi respiratori o da segni di coinvolgimento renale con possibili complicanze emorragiche e shock nei casi più severi. L’andamento può essere rapido e richiede un’attenta sorveglianza clinica. Gli operatori sanitari a bordo e nelle strutture di riferimento hanno attivato protocolli per il trattamento di supporto, il monitoraggio emodinamico e il trasferimento dei casi più gravi verso centri dotati di terapia intensiva, mentre il sequenziamento virale è in corso per chiarire la natura esatta dell’agente infettivo.

Indagine epidemiologica e precauzioni in corso

Le autorità sanitarie nazionali, in collaborazione con l’OMS e gli operatori della nave, stanno conducendo indagini epidemiologiche per ricostruire la catena di trasmissione e identificare l’origine del contagio. Sono in corso test di laboratorio su campioni clinici e ambientali e il sequenziamento genetico per confermare il ruolo dell’hantavirus. Nel frattempo, ai passeggeri e all’equipaggio vengono fornite cure mediche e indicazioni per il controllo dell’isolamento. Le autorità valutano opzioni per l’evacuazione medica dei casi più gravi verso strutture ospedaliere nei Paesi della rotta.

Per la popolazione generale le misure preventive restano legate alla riduzione del contatto con roditori e ai loro escrementi: pulizia degli spazi, ventilazione e uso di protezioni in caso di lavori in aree potenzialmente contaminate. Sebbene gli episodi di trasmissione interumana siano rari, la situazione a bordo della MV Hondius ricorda l’importanza della sorveglianza e della risposta rapida per limitare rischi sanitari durante viaggi marittimi e spedizioni in aree remote.