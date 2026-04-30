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Braccialetti smart in Calabria: come funzionano e perché contano

Braccialetti smart in Calabria: come funzionano e perché contano

A Longobucco un progetto pilota utilizza braccialetti elettronici per il monitoraggio continuo dei parametri cardiaci, con intervento remoto degli specialisti

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Nel cuore della Sila, il piccolo paese di Longobucco è diventato il laboratorio di una sperimentazione sanitaria che mette insieme dispositivi indossabili e organizzazione clinica. Il progetto prevede l’uso di braccialetti sanitari connessi a un’app che permette al medico di visualizzare in tempo reale i parametri vitali dei cittadini coinvolti. L’iniziativa, presentata dal presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, è stata illustrata dalle equipe dell’Asp di Cosenza come una risposta alle difficoltà di accesso alle cure nelle aree interne.

Il cuore dell’idea è semplice: garantire sorveglianza continua e rapido intervento senza obbligare il paziente a spostamenti frequenti. Secondo i responsabili sanitari, tra cui Serena Pignataro della Medicina d’urgenza e Giovanni Bisignani, coordinatore di Cardiologia, il valore aggiunto risiede non solo nella tecnologia ma nella capacità organizzativa di trasformare gli alert in azioni concrete, con il coinvolgimento di cardiologi e operatori locali.

Il dispositivo e il suo impianto operativo

Il braccialetto utilizzato nella sperimentazione è un dispositivo indossabile che misura costantemente parametri come la frequenza cardiaca e altri indicatori di base. Collegato a uno smartphone tramite un’app, il sistema trasmette i dati a una console centrale dove gli operatori sanitari possono monitorare più utenti contemporaneamente. In questo contesto, il termine monitoraggio continuo indica la raccolta e l’analisi dei segnali fisiologici 24 ore su 24, con soglie configurate per attivare notifiche automatiche in caso di anomalie.

L’architettura prevede inoltre la conservazione e la trasmissione sicura dei dati, integrando la telemedicina con la pratica clinica territoriale.

Come il medico segue i parametri a distanza

Attraverso l’app associata al braccialetto, il medico può accedere in qualsiasi momento alla dashboard con lo storico dei valori e agli allarmi in corso. La piattaforma rende visibili grafici e trend, facilitando l’identificazione di variazioni patologiche. L’uso di console centralizzate consente di gestire liste di pazienti e priorizzare gli interventi: se si verifica un picco nella frequenza cardiaca, il sistema invia un alert che attiva protocolli locali. Il modello punta a integrare questa sorveglianza con strumenti tradizionali come l’elettrocardiogramma eseguito in loco.

Cosa accade quando scatta un allarme

Al manifestarsi di un valore fuori range, la piattaforma invia segnalazioni automatiche all’ambulatorio e alla centrale operativa. A quel punto il personale contatta il paziente per una prima valutazione telefonica e, se necessario, procede con un intervento in presenza o con l’esecuzione di un elettrocardiogramma locale. Il tracciato ottenuto viene poi trasmesso a distanza ai cardiologi dell’Asp per una refertazione rapida. Questo flusso di lavoro riduce i tempi decisionali, mantenendo il paziente sotto controllo senza doverlo trasferire immediatamente al pronto soccorso.

Il ruolo della centrale e degli specialisti

La centrale operativa funge da filtro e da punto di coordinamento: monitora i segnali, valuta la gravità degli eventi e coordina gli interventi sul territorio. I cardiologi dell’Asp di Cosenza ricevono i dati e possono decidere il percorso diagnostico-terapeutico, dagli approfondimenti a distanza fino all’eventuale invio del paziente in ospedale. Secondo i promotori, questa sinergia tra tecnologia e figura medica è la chiave per evitare falsi allarmi e garantire che ogni segnalazione venga interpretata nel giusto contesto clinico.

Implicazioni per le aree rurali e prospettive di scala

Il progetto nasce con l’obiettivo di rispondere a un problema concreto: in molte zone interne i tempi di accesso ai servizi di emergenza possono essere molto lunghi. I promotori sottolineano come la sperimentazione a Longobucco possa rappresentare un modello replicabile per altri centri con caratteristiche analoghe. L’idea è sfruttare i dispositivi indossabili per ridurre ritardi diagnostici e migliorare la gestione delle cronicità cardiache, rafforzando al contempo la formazione del personale sanitario locale e la fiducia dei cittadini verso la sanità digitale.

La sfida ora è valutare i risultati in termini di efficacia clinica, accettazione da parte degli utenti e sostenibilità organizzativa. Se il modello dimostrerà benefici concreti, la sua estensione potrebbe contribuire a colmare il divario tra territori periferici e servizi specialistici, offrendo un esempio di come la tecnologia possa essere integrata con successo nella pratica sanitaria quotidiana.