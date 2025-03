Ritenzione idrica: come eliminarla con la dieta e l’esercizio fisico

La ritenzione idrica è l’accumulo di acqua o fluidi in eccesso nel corpo. Esistono ragioni specifiche per cui ciò avviene e, fortunatamente, grazie ad una dieta sana e ad un regolare esercizio fisico, è possibile contrastarla del tutto. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come farlo anche facendo affidamento su alcuni rimedi naturali.

Ritenzione idrica

La ritenzione idrica può verificarsi sia nell’uomo che nella donna, ma è lo stile di vita a giocare un ruolo cruciale in entrami i sessi. Generalmente, uno stile di vita sedentario, l’assunzione di alcuni farmaci, una dieta sbilanciata e prevalentemente ricca di cibi altamente processati, possono favorire la comparsa di ritenzione idrica.

Una dieta equilibrata e l’esercizio fisico regolare possono migliorare o eliminare del tutto la ritenzione idrica. In particolare, si consiglia di consumare frutta e verdura tutti i giorni, legumi almeno tre volte alla settimana, di non rinunciare ai nutrienti essenziali che possono fornire anche i carboidrati e i cereali, preferibilmente integrali. e di distribuire il consumo di proteine magre nell’arco della settimana, come raccomandano le linee guida per una sana alimentazione.

Allo stesso modo, è bene evitare o limitare il consumo di alimenti ricchi di sodio e zucchero, le bevande alcoliche, quelle zuccherate e tutti gli alimenti lavorati, conservati e altamente processati. Si consiglia, invece, di bere almeno due litri di acqua al giorno per eliminare i liquidi in eccesso.

Ritenzione idrica: l’importanza del metabolismo

La dieta da sola non può contrastare del tutto e in via definitiva la ritenzione idrica. Oltre a mangiare bene, infatti, si consiglia di svolgere regolare attività fisica per almeno tre volte alla settimana. Il nostro consiglio è quello di alternare gli allenamenti di forza, essenziali per rassodare e tonificare la muscolatura, all’attività aerobica, come la corsa, la camminata, il nuoto e ogni altro sport che faccia muovere il proprio corpo nello spazio. E’ grazie al movimento che il metabolismo si mantiene attivo e si può perdere peso o conservare un peso sano.

L’esercizio fisico e la dieta sono parte integrante di uno stile di vita che non si riduce esclusivamente a questi due aspetti. Per consentire al metabolismo di funzionare correttamente è importante anche imparare a gestire lo stress, ad esempio, con attività come lo yoga o la meditazione, e dormire bene la notte.

Ritenzione idrica: miglior integratore naturale

