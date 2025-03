5 pasti al giorno: perché è necessario farli?

I 5 pasti al giorno devono essere ben distribuiti per non esagerare al pranzo e alla cena.

In un buon regime non contano soltanto gli alimenti che si consumano durante i vari pasti, ma anche i nutrienti per un’alimentazione bilanciata. Per questa ragione, fare almeno 5 pasti al giorno è molto importante per una serie di benefici che spieghiamo qui.

5 pasti al giorno

Nel momento in cui si segue un’alimentazione equilibrata e bilanciata, bisogna prestare attenzione non solo ai vari cibi che si stanno mangiando ma anche alle porzioni in modo da non esagerare. Oltre a questi due aspetti, anche le calorie e i nutrienti devono essere distribuite nel modo giusto durante la giornata.

Gli stessi nutrizionisti affermano che bisognerebbe fare almeno 5 pasti al giorno per una migliore energia e uno sprint al proprio benessere. In questo modo si riesce a ottenere i giusti benefici ma anche ad equilibrare i vari pasti della giornata. In base ad alcuni studi, una corretta ripartizione dei cibi permette di migliorare il benessere e anche mantenere il peso forma.

Fare 5 pasti al giorno, quindi colazione, spuntino di metà mattina, pranzo, merenda e cena consente di non esagerare ai pasti placando così la fame e l’appetito. Un metodo del genere aiuta poi a non abbuffarsi eccessivamente ai pasti principali. Una pratica che aiuta a combattere i problemi come il sovrappeso che preoccupa sempre più persone.

Distribuire i pasti in questo modo, nell’arco di tutta la giornata, permette poi di dare maggiore energia alle varie attività da svolgere, che siano mentali o fisiche. Un’alimentazione del genere, soprattutto nelle giovani generazioni, aiuta ad avere un impatto positivo anche per quanto riguarda le capacità cognitive e intellettuali di ciascuna persona.

5 pasti al giorno: come fare

Un’alimentazione in 5 pasti al giorno consente di distribuire bene i vari alimenti evitando di arrivare troppo affamati al pranzo e alla cena. In una ripartizione del genere bisogna anche tenere conto delle calorie che si consumano a ogni pasto in modo da non esagerare. Qui una ripartizione delle calorie in base a questi pasti:

Colazione: tra il 15 e il 20%

Spuntino della mattina e del pomeriggio: 5-10%

Pranzo : almeno 35-40% delle calorie

: almeno 35-40% delle calorie Cena: 30-35% delle calorie per la giornata.

Oltre ai 5 pasti, bisogna anche capire i nutrienti e come consumarli in un regime che sia ben bilanciato e corretto. I carboidrati e le proteine sono nutrienti fondamentali che si possono abbinare sia a un primo che a un secondo piatto oppure a un piatto unico che mescoli entrambi per una ricetta che sia maggiormente saziante.

L’insalata o la zuppa insieme a un piatto di proteine quali il pesce o i legumi sono idee adeguate da consumare secondo questa regola. La frutta e la verdura devono essere consumate almeno 5 volte al giorno, come contorno o anche a colazione o a spuntino di metà mattina. Una mela o una manciata di mandorle vanno benissimo come pasto tra la colazione e il pranzo, per esempio.

Gli spuntini non devono essere troppo esagerati o calorici altrimenti si corre il rischio di digiunare a pranzo o a cena. Ci vorrebbe anche un equilibrio per la colazione che dovrebbe essere ricca di vari nutrienti come i carboidrati o grassi sani. Va benissimo colazione dolce come fette biscottate e marmellata oppure salata con dei formaggi poco cremosi.

