Dimagrire in una settimana è possibile? Gli accorgimenti da adottare

Le buone abitudini come la giusta alimentazione e movimento aiutano a dimagrire in una settimana e ottenere un fisico tonico.

Per perdere peso e quindi ridurre i chili in eccesso si pensa spesso che bisogna occupare diverso tempo. In realtà, è possibile dimagrire in poco tempo, anche massimo una settimana, ma bisogna seguire i giusti consigli e accorgimenti come proponiamo nei seguenti paragrafi.

Dimagrire in una settimana

Un tempo così limitato può aiutare sicuramente a dimagrire, ma vi sono delle attenzioni da mantenere in modo da preservare la forma fisica. Dimagrire in una settimana è assolutamente possibile e infatti si riescono a perdere fino a 2 kg in 7 giorni seguendo i giusti accorgimenti forniti da un esperto del settore.

Solitamente in questa settimana si tende a perdere soltanto acqua e non massa grassa. Per riuscire in questo intento è fondamentale seguire un regime alimentare che sia ben bilanciato e adeguato al proprio fabbisogno calorico di ogni giorno. Le diete lampo non sempre funzionano dal momento che solitamente si rischia di riprendere i chili persi.

Sebbene sia un programma difficile, dimagrire in una settimana è assolutamente possibile. Basta semplicemente aggiungere un’alimentazione equilibrata, esercizio mirato a tal scopo compreso anche delle buone abitudini da adottare in modo che si possano così perdere i chili di troppo e soprattutto ottenere risultati utili.

Bisognerebbe infatti creare un deficit calorico in modo da ridurre le calorie di almeno 500 al giorno. A tal proposito, è bene inserire nella propria dieta frutta, verdura ma anche cibi adatti e pensati proprio per il dimagrimento per perdere peso nella giusta maniera e quindi ottenere un fisico più sano e tonico.

Dimagrire in una settimana: accorgimenti

Bisogna seguire delle buone abitudini e i giusti accorgimenti che permettono di dimagrire in una settimana ottenendo così un fisico maggiormente sanno. Per poterlo fare è buona abitudine inserire nel proprio programma alimentare dai 5-6 pasti al giorno in modo da mantenere il metabolismo attivo e controllare così il senso di fame.

Ci sono poi una serie di alimenti su cui puntare per raggiungere questo obiettivo. Dal consumo di proteine magre quali carni bianche come il pollo o il tacchino, il pesce il tofu, ma vanno anche benissimo le verdure a foglia larga come spinaci e cavoli. Infine non bisogna dimenticare la frutta, soprattutto quella che contiene pochi zuccheri come le bacche, le mele e le pere. Si consiglia poi il consumo di cereali integrali e di grassi come l’avocado e i semi oleosi.

Per dimagrire in una settimana è poi altrettanto importante unire anche dell’attività fisica. L’esercizio fisico deve essere mirato e in tal caso è bene alternare esercizi di cardio ad altri di resistenza proprio per mantenere il fisico asciutto e maggiormente tonico. I primi chili si vanno sicuramente a perdere nella zona dell’addome che è sicuramente uno dei punti maggiormente critici.

È altrettanto utile ridurre la ritenzione idrica che si accumula in questa zona consumando almeno fino a 2 litri di acqua naturale al giorno e anche un buon sonno riposante proprio per aiutare il fisico a mantenersi nel modo giusto. Seguendo questi accorgimenti, non solo sarà possibile dimagrire in poco tempo, ma si riuscirà anche a mantenere il peso.

Dimagrire in una settimana: integratore

Per poter riuscire a dimagrire in una settimana è fondamentale anche aggiungere un buon integratore che vada a supportare questo percorso. Il migliore è Spirulina Ultra, un integratore di origine italiana a base naturale che si vende in compresse.

Una formula dimagrante che gli stessi nutrizionisti raccomandano così come le testimonianze dei consumatori. Il Ministero della Salute lo ritiene efficace in quanto riduce il fabbisogno calorico anche nella fase di riposo, stimola il metabolismo attivando la perdita di peso e riducendo le possibili abbuffate durante i pasti.

Un integratore che è a base di elementi naturali, quindi del tutto privo di effetti collaterali che possano nuocere all’organismo. Si compone di elementi come l’alga spirulina che combatte e impedisce le adiposità presenti nei punti critici e la gymnema che potenzia il metabolismo di carboidrati e di lipidi riuscendo a controllare l’appetito e la fame.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Un integratore da assumere due compresse al giorno poco prima dei pasti con dell’acqua.

Una formula esclusiva e originale da ordinare soltanto sulla pagina ufficiale del prodotto, inserendo i propri dati nel modulo online. L’integratore di Spirulina Ultra è in vendita al costo di 4 confezioni per 49,90€ invece di 200 con pagamento in contanti, tramite Paypal e carta di credito.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.