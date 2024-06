Caduta dei capelli in estate: consigli e rimedi naturali

La caduta dei capelli in estate è comune e risolvibile. Vediamo insieme come fare.

La caduta dei capelli in estate è un fenomeno temporaneo e fisiologico, che interessa sia gli uomini che le donne, indipendentemente dalla loro età. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come prevenire e fermare la caduta dei capelli in estate, facendo affidamento su rimedi naturali.

Caduta dei capelli in estate

Contrariamente a quanto si possa immaginare, la caduta dei capelli in estate è un fenomeno reale, che interessa molte persone. Sebbene sia temporaneo e fisiologico, tuttavia, non vuol dire che bisogna lasciar cadere i capelli, come se nulla fosse, e aspettare che arrivi l’inverno. I capelli vanno sempre trattati e, fortunatamente, anche durante l’estate si può far affidamento su una serie di rimedi naturali, specificatamente progettati e realizzati con lo scopo di fermare e prevenire la caduta dei capelli.

Durante la stagione estiva, le temperature sono elevate e l’umidità si riduce. Questo, insieme all’esposizione diretta ai raggi del sole, ma anche a causa dell’acqua di mare e della piscina, priva il cuoio capelluto e il bulbo pilifero della loro naturale umidità. La conseguenza sarà quella di avere capelli sempre più opachi e secchi, soprattutto nel caso si abbinano i capelli tinti, che inizieranno a spezzarsi e a cadere.

Caduta dei capelli in estate: consigli

Per combattere la caduta dei capelli in estate è necessario partire dall’alimentazione. Questa deve essere sempre sana, includere alimenti freschi e genuini ed escludere, invece, quelli processati. Poiché siamo in estate, sia per combattere il caldo e sia per curare i capelli, è necessario fare il pieno di frutta e verdura. Inoltre, durante la stagione estiva, l’organismo risente pesantemente degli effetti del caldo, si suda molto e si è particolarmente disidratati. Per questo motivo, oltre che fare il pieno di frutta e verdura, è necessario anche bere molta acqua al giorno.

Limitare il lavaggio dei capelli e assicurarsi di applicare su di essi prodotti naturali, che agiscono direttamente sul capello, curandolo e trattandolo, senza aggredirlo. Non solo shampoo, ma anche balsamo e, almeno una volta alla settimana, assicurarsi di applicare sui capelli anche una maschera specifica, a seconda della tipologia di capello.

Caduta dei capelli in estate: miglior rimedio naturale

La caduta dei capelli in estate è un fenomeno molto frequente, che interessa sia gli uomini che le donne, legato a cause e fattori differenti. In estate, tuttavia, questo fenomeno è particolarmente accentuato a causa dell’esposizione diretta ai raggi del sole che, come danneggiano la pelle, possono danneggiare anche il cuoio capelluto e il bulbo pilifero, l’acqua di mare e della piscina e, in generale, le temperature elevate.

Foltina Plus è la prima soluzione naturale specificatamente progettata e realizzata con lo scopo di impedire e fermare la caduta dei capelli, anche in estate, attraverso la stimolazione diretta del bulbo pilifero, in modo da avere un cuoio capelluto sano e capelli sempre più belli, voluminosi e curati, nonostante gli aspetti negativi dell’estate.

Quelli che seguono sono i principi attivi di Foltina Plus:

l’ Arginina , un amminoacido essenziale per la crescita, la ricrescita e la salute sia dei capelli che del cuoio capelluto nella sua interezza;

il Fieno Greco , essenziale per la sua capacità di stimolare la microcircolazione, favorendo la riattivazione dei bulbi piliferi per un cuoio capelluto più sano e forte;

la Serenoa, il primo principio attivo erboristico, selezionata per la sua capacità di regolarizzare l’attività ormonale, favorire la ricrescita di capelli sani e forti, interrompere la caduta.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Foltina Plus è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare il prodotto è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto, senza tralasciare alcun dettaglio, e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Foltina Plus è in promozione a 49,00 € anziché 98,00 €. Per quanto riguarda il pagamento, invece, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente al corriere, in contanti, al momento della consegna dell’ordine.