Un pericoloso incidente stradale è avvenuto nel corso della notte appena trascorsa tra le vie di Fermo, dove un ragazzo ha perso il controllo della sua automobile finendo a sbattere prima contro un terrapieno e poi contro il guardrail a bordo della carreggiata. Lo schianto è stato fortissimo: il giovane è stato trasferito all’ospedale.

Incidente a Fermo, auto contro terrapieno: la dinamica

Al momento, non è ancora del tutto stata chiarita la dinamica dello scontro, ma dalle prime informazioni che arrivano pare si sia trattato di un incidente autonomo. Era passata la mezzanotte di ieri quando il giovane, ad un tratto, ha perso il controllo della sua automobile e ha sbandato. Il veicolo a quattro ruote è finito prima contro un terrapieno e poi, proseguendo brevemente la sua corsa, contro il guardrail a bordo strada.

Incidente a Fermo, auto contro terrapieno: i soccorsi

L’incidente è avvenuto in via Crollalanza, in direzione San Francesco. Lì, dopo qualche minuto rispetto all’incidente, sono giunti i medici del 118 che prima hanno curato il giovane, poi lo hanno trasferito all’ospedale di Fermo. Le gravi condizioni di salute del ragazzo hanno, però, spinto i sanitari a trasferirlo poche ore dopo a Torrette, dove il giovane è ancora ricoverato.