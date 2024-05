In attesa della partita di Coppa Italia Atalanta-Juventus si sono verificati degli scontri tra tifosi sull'autostrada A1

Questa sera lo stadio Olimpico di Roma ospiterà la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus. Alcuni ultras appartenenti ad entrambe le tifoserie si sono tuttavia incontrati lungo l’autostrada A1, generando dei disordini.

Atalanta-Juventus, scontri sull’A1

Non è la prima volta che le stazioni di servizio diventano teatro di scontri tra le diverse fazioni, soprattutto in occasione di partite di così ampia risonanza. Nella giornata di oggi i tifosi bianconeri e quelli nerazzurri si sono fronteggiati in un paio di occasioni sull’autostrada A1, nei pressi di Arezzo e di Firenze.

L’incidente a Firenze

Il primo incidente ha avuto luogo presso l’area di servizio Arno Ovest, dove un pullman carico di tifosi juventini era in sosta. Nello stesso momento è arrivato un bus con a bordo sostenitori dell’Atalanta. Le due tifoserie non hanno perso tempo e si sono scambiate insulti senza però che la situazione degenerasse ulteriormente.

Tensione all’altezza di Arezzo

Di diversa natura l’episodio che si è verificato nell’area di sosta San Giovanni Valdarno, ad Arezzo. Anche in questa circostanza, ultras delle due squadre si sono confrontati, arrivando alle mani e al lancio di sassi e fumogeni. In questa occasione si è reso necessario l’intervento della Digos. Secondo le forze dell’ordine sarebbero coinvolti circa cento ultras di entrambe le squadre. Sono in corso le indagini.