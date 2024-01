Il Comando di stato maggiore sudcoreano ha rivelato che la scorsa notte la Corea del Nord ha lanciato diversi missili da crociera verso il Mar Giallo.

Il comunicato sudcoreano

Si legge in una nota del Comando di stato maggiore sudcoreano: “Mentre rafforziamo il nostro monitoraggio e la nostra vigilanza le nostre forze armate si stanno coordinando strettamente con gli Stati Uniti per monitorare ulteriori segnali delle provocazioni della Corea del Nord.”

Primo lancio da settembre

Il lancio di missili da crociera di ieri notte è il primo da settembre, quando ne furono testati due di tipo strategico e a lungo raggio con finte testate nucleari verso il Mar Giallo. Invece solo 10 giorni fa è avvenuto il lancio di un missile balistico a raggio intermedio a combustibile solido nel Mar del Giappone.

Le tensioni non fanno altro che aumentare dal momento che la settimana scorsa la Corea del Nord ha affermato di aver testato un sistema di armi nucleari sottomarine in fase di sviluppo. Questo per rispondere all’ultima esercitazione marittima congiunta che ha coinvolto Corea del Sud, Stati Uniti e Giappone.