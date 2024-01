USA 2024, Haley non molla dopo la vittoria di Trump in New Hampshire: "Non è...

Donald Trump è diventato il primo candidato Repubblicano (non presidente in carica) in oltre quarant’anni ad aver conquistato i primi due Stati delle primarie: dopo l’affermazione in Iowa, il tycoon si è rinconfermato anche nel più moderato New Hampshire. Nonostante questo, l’unica sua rivale ancora in corsa non molla.

USA 2024, scontro Haley-Trump: le dichiarazioni

“Non è uno sprint ma è una maratona” – così Nikki Haley commenta la sconfitta di questa notte alle primarie del New Hampshire, dove l’ex ambasciatrice Onu si è dovuta piegare ancora una volta alla popolarità di Donald Trump. Il tyccon sembra essere sempre più lanciato verso la vittoria e, con DeSantis ritirato, non resta altro che Haley per provare a contrastarlo. E la 52enne promette di non mollare fino alla fine (per questo si è già spostata verso la South Carolina, dove si terranno le prossime primarie): “Il New Hampshire è il primo stato della nazione non l’ultimo. Questa corsa è lungi dall’essere finita, ci sono ancora decine di stati e il prossimo è la mia amata South Carolina”.

USA 2024, scontro Haley-Trump: l’attacco

Dall’altra parte, Donald Trump mostra sicurezza e descrive una sua futura sconfitta impossibile. “Nessuno ha mai perso dopo l’affermazione nei primi due Stati e noi non saremo certo i primi” – ha commentato poche ore fa l’ex presidente Usa. Poi arriva la stoccata verso la sua diretta concorrente: “Nikki Haley ha avuto una serataccia, ha perso e ha fatto un discorso come se avesse vinto”.