Non poteva iniziare nel migliore dei modi la rincorsa alla Casa Bianca 2024 di Donald Trump. Il tycoon, già presidente degli Stati Uniti d’America prima del quadriennio targato Biden, ha vinto le primarie nel New Hampshire dopo la sua affermazione nell’Iowa.

Trump vince le primarie nel New Hampshire: i voti

Donald Trump fa segnare anche un piccolo, ma significativo record: mai nessun candidato repubblicano (non presidente in carica) si era imposto dal 1980 nei primi due Stati in cui si sono svolte le primarie. È successo, invece, nel 2024 e proprio all’ex presidente Usa che prima si era imposto in Iowa e ora si è ripetuto anche nel New Hampshire, luogo meno estremista e più moderato rispetto al precedente. Questa volta, il distacco con l’ex ambasciatrice Onu Haley è significativo, ma non così schiacciante: 54,6% a 43,6%, con l’82% delle schede scrutinate.

Trump vince le primarie nel New Hampshire: la sfida

“Quando vinci in Iowa e vinci in New Hampshire, nessuno ha mai perso, così noi non saremo i primi“ – è stato il primo commento post-vittoria del magnate americano, che ora sembra davvero sicuro della sua affermazione come candidato dei repubblicani in vista della nuova sfida a Biden. Trump ha lanciato anche una frecciatina ad Haley facendo in tendere che dovrebbe ritirarsi dalla corsa: “Con dei risultati così scarsi..”. L’ex ambasciatrice all’Onu, però, non molla e ha già annunciato il suo spostamento in South Carolina, la prossima tappa delle primarie.