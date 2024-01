L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, continua a criticare la sua rivale alle primarie, Nikki Haley, durante un comizio nel New Hampshire.

USA 2024, Trump contro Haley: “Alleata con comunisti ed estremisti”

Trump la accusa di essere alleata con comunisti ed estremisti, sostenendo che coloro che la appoggiano sono pro-Cina e pro-Biden. Quest’ultima, rimasta la principale antagonista di Trump dopo il ritiro di Ron DeSantis dalla corsa repubblicana alla Casa Bianca, è contestata da Trump per le sue posizioni sull’età pensionabile e le tasse ai lavoratori. Durante il comizio, alcuni manifestanti interrompono brevemente l’evento, ma Trump minimizza l’incidente definendolo un “buon segno”.

USA 2024: il discorso di Trump su Biden

Il discorso di Trump si concentra anche sugli attacchi a Joe Biden, che definisce “il corrotto”, invoca il sostegno degli elettori per sconfiggere Biden e promette di riportare l’America alla grandezza. Trump presenta ex rivali interni sul palco e promette di liberare gli insurrezionalisti di Capitol Hill se sarà rieletto presidente. Il comizio si svolge prima delle primarie nello Stato e riflette la determinazione di Trump nel consolidare il sostegno del partito repubblicano in vista delle elezioni future.