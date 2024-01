Usa, strage in Illinois: ragazzo uccide intera famiglia e poi si toglie la vita

Le forze dell’ordine americane stanno indagando su una tragedia accaduta in Illinois, Usa. Un ragazzo di 23 anni ha ucciso 8 persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, poi si è tolto la vita.

Strage in Illinois

Cosa ha spinto Romeo Nance, 23 anni, a uccidere 8 persone? È quello su cui stanno indagando le forze dell’ordine dell’Illinois.

Qui è accaduto il fatto ma c’è di più. Dopo essere stato fermato dalla polizia infatti, è nato uno scontro, culminato con l’ennesima tragedia.

Il ragazzo si è infatti sparato togliendosi la vita. Non era ancora stato confermato il suo coinvolgimento nel pluriomicidio di 8 persone, tuttavia probabilmente sapeva bene che le cose non sarebbero andate a finire bene per lui, così ha deciso di compiere l’estremo gesto.

Sparatoria in Illinois: l’ultima di una lunga lista

Non è il primo caso di sparatoria in Usa, anzi. Negli anni purtroppo la cronaca è stata piena di questi eventi terribili.

Fra pazzi che entrano nelle scuole armate fino ai denti, fino appunto a spietati assassini di intere famiglia, ma anche semplicemente un uomo che spara a una ragazza vedendola avvicinarsi alla propria porta alla ricerca di informazioni.

La situazione in America è insostenibile da questo punto di vista e ancora una volta di fronte a questo, il governo non fa nulla se non dichiarare il proprio sconcerto e assicurare che verranno adottate politiche più restrittive sulla concessione di armi.

Molte stragi potevano essere evitate se solo i controlli fossero stati più rigidi in tal senso. Il 23enne che si è tolto la vita per paura di andare incontro alla giustizia che meritava, è solo l’ennesimo nome di una lista lunghissima di morti.