Kaylin Gillis, 20enne, è stata uccisa a fucilate da un uomo, dopo aver sbagliato strada ed essere finita con l’auto nel vialetto di un’abitazione privata.

Sbaglia strada e imbocca il vialetto sbagliato: 20enne uccisa a fucilate

Kaylin Gillis, 20 anni, doveva raggiungere casa di un amico, ma ha sbagliato strada e si è trovata con l’auto nel vialetto di casa del 65enne Kevin Monahan, che le ha sparato con un fucile, uccidendola. La ragazza, lo scorso sabato sera, stava guidando la sua auto con altre tre persone a bordo, per andare a casa di un amico, nella cittadina rurale di Hebron, nello stato di New York. Gli amici che erano con lei hanno raccontato quello che è accaduto, spiegando che la giovane ha sbagliato strada e si è trovata in un altro quartiere. Ha effettuato una manovra per tornare indietro, entrando nel vialetto di un’abitazione. Il proprietario, senza un’apparente minaccia, le ha sparato con un fucile, uccidendola.

Gli amici della ragazza hanno lanciato l’allarme

Gli amici, scioccati, hanno lanciato l’allarme e sul posto sono arrivati i soccorritori e gli agenti di polizia. La giovane purtroppo era già morta, mentre il 65enne è stato arrestato con l’accusa di omicidio. “Si tratta di una vicenda molto triste che vede coinvolti quattro giovani innocenti. È chiaro che non c’era nessuna minaccia per il signor Monahan che invece ha sparato verso l’auto non appena l’ha vista nel proprio vialetto” ha spiegato lo sceriffo di Washington, Jeffrey Murphy. La polizia ha dichiarato che l’uomo non ha collaborato.