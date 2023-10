Dramma negli Stati Uniti d’America, dove nelle scorse ore sono avvenute tre diverse aggressioni da parte dello stesso killer che, armato di fucile, avrebbe iniziato a sparare sulla folla. Le sparatorie sono avvenute in un bar, in una sala da bowling e in un supermercato Walmart. Il pazzo omicida, che ha tolto la vita ad almeno 22 persone ferendone una cinquantina, è stato identificato: ha 40 anni e si chiama Robert Card.

Usa, sparatoria nel Maine: cosa è successo

Le sparatorie sono avvenute nelle città di Lewiston e Auburn, nel Maine, e a compierle sarebbe stato un uomo di 40 anni, identificato dalla polizia statunitense nella figura di Robert Card. Il 40enne si è racto con la sua automobile in tre posti diversi, ha imbracciato un fucile stile Ar-15, e ha iniziato a sparare sulla folla. L’omicida ha colpito in una sala da bowling, in un bar e poi si è spostato in un centro di distribuzione Walmart. Il bilancio è spaventoso: 22 morti e più di 50 feriti.

Usa, sparatoria nel Maine: gli ordinidella polizia

Al momento, l’uomo è ancora a piede libero: la polizia del Maine ha diffuso alcune sue fotografie e ha spiegato che, durante le sparatorie, il 40enne indossava pantaloni scuri e una felpa marrone. Gli agenti hanno chiesto agli abitanti delle città coinvolte di chiudersi in casa e di non uscire per nessun motivo fino a diverso ordine.

