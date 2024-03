Dieta del supermetabolismo: funzionamento e programma

Per riuscire a dimagrire in tempi rapidi bisogna che il proprio metabolismo funzioni nel modo migliore. Per dare un’accelerata, la dieta del supermetabolismo è il regime ideale dal momento che mira proprio a stimolare questo aspetto. In questo modo, come spiegato nei paragrafi a seguire, si riesce a perdere peso grazie alle tre fasi di questo programma.

Dieta del supermetabolismo

Un regime del genere è sicuramente molto difficile da seguire, ma la dieta del supermetabolismo aiuta a ottenere importanti e notevoli benefici. Il metabolismo è un aspetto molto importante in quanto se stimolato nel modo giusto, permette di dimagrire in tempi rapidi e veloci in modo da ottenere un fisico tonico e in forma.

Seguire questo regime che ha una durata di circa quattro settimane e prevede un periodo di tre fasi significa, come dice il nome, dare una scossa al metabolismo portando a uno sprint che si compone di una serie di nutrienti che risultano essere indispensabili per una dieta. I nutrienti sono infatti le proteine, i carboidrati e i lipidi.

Come in ogni regime che si rispetti, anche per seguire la dieta del supermetabolismo bisogna affidarsi a un professionista o nutrizionista del settore in modo da valutare ogni possibile caratteristica. Conosciuta anche come Fast Metabolism Diet, è un programma alimentare che stimola il metabolismo raggiungendo così una perdita di peso immediata.

Un regime del genere è stato ideato e definito, nel corso degli anni, da una esperta del settore, ovvero Haylie Pomroy e comporta una rotazione settimanale degli alimenti. In questo modo si prova a confondere il corpo ottenendo una buona risposta metabolica per il dimagrimento.

Dieta del supermetabolismo: schema

Innanzitutto per seguire la dieta del supermetabolismo è necessario, come già detto, tre fasi ognuna delle quali corrisponde a degli alimenti da consumare accostati anche all’attività fisica da seguire. Vi è una fase chiamata glucidica, quindi a base di carboidrati che prevede l’associazione di un allenamento aerobico quale la corsa.

Una seconda fase riguarda il consumo esclusivo di proteine da accompagnare a un allenamento di tipo anerobico come per esempio il sollevamento pesi. Infine, la terza e ultima fase nota come mista dove si possono introdurre, insieme ai nutrienti già citati, anche i lipidi. A questa fase è possibile associare un’attività non troppo impegnativa, ma meditativa come lo yoga.

Se si segue nel giusto modo la dieta del supermetabolismo, attenendosi alle varie fasi, è possibile arrivare a perdere fino a un massimo di 10 chili in quattro settimane. In generale, si arriva a una perdita di peso di circa un chilo a settimana per un totale di 4 chili nel corso di un mese. Per mantenere i chili persi, si consiglia poi di seguire un’alimentazione bilanciata sul modello della dieta mediterranea.

Ecco un esempio di menù da consumare in questo regime dietetico:

Colazione: fiocchi d’avena e tè verde senza zucchero

Spuntino: frutta mista

Pranzo: broccoli o verze insieme a quinoa o riso integrale

Merenda: yogurt greco con noci

Cena: Trancio di pesce spada con patate

Dieta del supermetabolismo: integratore

Considerando che la dieta del supermetabolismo ha il compito di accelerare il metabolismo per dimagrire si consiglia il supporto che ha anche questa proprietà. Un integratore come Spirulina Ultra è l’ideale da questo punto di vista anche perché indicato da esperti e consumatori. Un prodotto italiano e con buoni risultati da integrare alla dieta e all’attività fisica.

Efficace come ritenuto anche dal Ministero della Salute per i benefici e le proprietà. Infatti consente di eliminare anche a riposo le calorie di troppo, di risvegliare il metabolismo dandogli una spinta e quindi aiutando a perdere peso. Sazia nel modo giusto evitando le abbuffate e ha proprietà detox per l’organismo smaltendo le tossine e le scorie.

Una formula in compresse che si basa su ingredienti naturali privi di effetti collaterali e controindicazioni come l’alga spirulina che evita alle cellule di adipe di depositarsi nei punti critici e la gymnema, un’erba che stimola il processo metabolico di carboidrati e lipidi aiutando a mantenere il senso di fame.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Sono sufficienti soltanto due compresse da consumare prima dei pasti del pranzo e della cena per limitare il senso di appetito da ingurgitare con un bicchiere d’acqua.

Una formula come Spirulina Ultra si acquista soltanto sul sito ufficiale del prodotto per essere certi dell’esclusività e originalità del prodotto. Si compila il modulo con i propri dati per usufruire della promozione di 4 confezioni al costo di 49,99€ invece di 200 con pagamento a scelta del consumatore tra Paypal, carta di credito e contanti al corriere alla consegna a casa.

