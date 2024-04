Porlezza, Como: un turista muore annegato per salvare il suo cane in difficoltà

Un turista francese ha perso la vita a Porlezza, in provincia di Como. Il suo cane era in difficoltà dopo essere caduto nel torrente Cuccio e così lui non ci ha pensato due volte e si è tuffato. Purtroppo non è sopravvissuto.

Turista morto a Porlezza per salvare il suo cane

Commovente la storia che riportiamo oggi e dove il protagonista è un turista francese di 34 anni che si è gettato in un torrente per salvare il cane.

Il giovane era in vacanza a Como e si trovava nei pressi del torrente Cuccio, le cui acque gelide stavano facendo annegare il suo cane, caduto accidentalmente nel corso d’acqua.

Il francese, di origini asiatiche, non ci ha pensato due volte e immediatamente si è tuffato in soccorso del suo bulldog francese. Un passante ha visto l’intera scena e ha chiamato i soccorsi, che subito si sono portati sul posto.

I soccorsi intervengono a Porlezza

I soccorritori del 118 e i vigili del fuoco sono giunti nei pressi del torrente e hanno recuperato l’uomo solo un paio d’ore dopo, in fin di vita.

Il 34enne era in grave stato di ipotermia ed è stato subito trasportato in ospedale a Lecco, morendo poco dopo nonostante i tentativi di rianimazione effettuati anche in elisoccorso durante il tragitto.

Le forze dell’ordine sono poi intervenute per identificare la vittima e ricostruire la vicenda, anche con l’aiuto dello stesso passante che ha allertato i soccorsi, il quale è stato a sua volta soccorso dal medico perché in stato di shock.