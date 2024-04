Quattro mesi dopo la scomparsa sotto il ghiaccio di un fiume dell’Alaska, è stato ritrovato il corpo di Amanda Richmond Rogers: la donna era abbracciata al suo cane che aveva tentato di salvare.

Alaska, ritrovato il corpo della donna che si era gettata nel fiume per salvare il suo cane

L’episodio è avvenuto ad Anchorage, in Alaska, il 23 dicembre scorso: la 45enne era andata a fare una passeggiata lungo il fiume North Fork Eagle con il marito Brian per celebrare il loro 18esimo anniversario di matrimonio. Uno dei loro due cani, Groot, è caduto nel ghiaccio del fiume e la donna si è lanciata per salvarlo. Per entrambi però non c’è stato nulla da fare: sono rimasti inghiottiti dalle acque fredde del fiume. Solo quattro mesi dopo, il suo corpo è stato scopertoda un passante: la donna è stata ritrovata abbracciata al suo cane.

Le parole della famiglia della donna: “È morta da eroe”

Amanda lascia quattro figli: Leif Thurmond, Liam e August e Bodhi Rogers. La sua famiglia ha commentato così l’accaduto: “È davvero morta da eroe. Amanda amava i suoi cani quasi quanto i nostri figli, erano la nostra famiglia, non è intervenuta per salvare ‘solo un cane’, era un membro della famiglia“.

