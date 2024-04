Tre minorenni sono stati arrestati nella Germania occidentale perché sospettati di progettare un attentato di matrice islamica.

L’arresto

I tre minorenni, due ragazzi e una ragazza tra i 15 e i 16 anni, vivono nella Renania Settentrionale-Vestfalia.

Riferisce la Procura di Düsseldorf in un comunicato che i tre sono “fortemente sospettati di pianificare un attacco terroristico di matrice islamica.”

Sempre secondo i procuratori i giovani si erano impegnati anche a “compiere omicidi”.

Gli obiettivi dei 3 minori

Gli obiettivi dei 3 minori arrestati sarebbero stati cittadini di religione cristiana, ma gli investigatori non hanno fornito ulteriori dettagli dal momento che le indagini sono ancora in corso.

Il quotidiano Bild ha però riferito che i giovani stavano presumibilmente pianificando di compiere attacchi con molotov e coltelli nel nome dello Stato Islamico. Sembra, infine, che stessero valutando l’idea di procurarsi armi da fuoco.

Rischio elevato

Dopo lo scoppio della guerra tra Israele e Hamas la Germania è in stato d’allerta per il rischio di attentati. Informa il capo dell’intelligence che il rischio è “reale e più alto di quanto non sia stato per molto tempo”.