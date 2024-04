Scrivono 'Help' sulla spiaggia e vengono salvati: erano naufraghi su un'isola...

Sembra una storia uscita da un film, ma rispecchia invece una situazione drammatica che è successa realmente. Un gruppo di tre marinai è rimasto bloccato per nove giorni su un’isola nell’Oceano Pacifico. I soccorritori sono riusciti a portarli in salvo dopo più di una settimana.

Naufraghi su un’isola del Pacifico: salvi grazie a una scritta

Era il 31 marzo scorso, il giorno di Pasqua, quando tre marinai avevano deciso di uscire a pesca nell’Atollo di Pikelot, parte dell’arcipelago della Micronesia. I tre quarantenni di Guam, ad un tratto, hanno dovuto affrontare un’avaria del motore della loro imbarcazione, che è andata alla deriva. Approdati su uno sperduto isolotto del Pacifico, i tre sono rimasti bloccati sulla spiaggia per nove interi giorni.

Naufraghi su un’isola del Pacifico: i soccorsi

Cibandosi di noci di cocco e abbeverandosi grazie all’acqua potabile rinvenuta in un pozzo, i marinai sono riusciti a rimanere in vita, mentre le loro famiglie avevano allertato le autorità che avevano preso a carcarli. Aiutati da una enorme scritta ‘Help’ fatta con le foglie di palma sulla sabbia, i soccorritori sono infine riusciti a rintracciare i tre uomini scomparsi. Prima di approdare sull’isola, gli uomini della Guardia Costiera e della Marina Usa hanno inviato loro pacchi di provviste e una radio, grazie alla quale i marinai hanno potuto comunicare le loro condizioni di salute. Dopo nove giorni che non dimenticheranno mai, i marinai hanno potuto fare rientro a casa sani e salvi.