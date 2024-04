Roma, raffica di arresti per borseggi e furti: 13 in manette

Roma, raffica di arresti per borseggi e furti: 13 in manette

Intensificati i controlli a Roma. Tredici persone sono state arrestate per borseggi e furti, soprattutto nelle stazioni metro e nella zona di Termini.

Arresti a Roma per borseggi e furti: 13 persone in manette

I carabinieri del comando provinciale di Roma hanno intensificato i controlli, soprattutto nelle stazioni della metropolitana, nelle strade del centro storico e nella zona di Termini. In questi giorni sono stati arrestate tredici persone. I primi arresti alla fermata Repubblica della linea A della metropolitano. Un cittadino romeno senza fissa dimora, con precedenti, è stato fermato mentre cercava di rubare il cellulare ad una turista francese. A Flaminio un cittadino del Cile e una del Perù avevano rubato il portafogli di un italiano, e sono stati arrestati. Sulla linea A sono stati effettuati altri cinque fermi, di cui tre donne, responsabili di furto.

In alcuni esercizi commerciali presenti nella stazione Termini, i carabinieri hanno arrestato una 41enne italiana, senza fissa dimora e con precedenti, e un 53enne italiano, sorpresi dopo aver rubato merce per un valore di oltre 300 euro.

Arresti a Roma: tassista derubato e furto in un ristorante

In via Gioberti è stato arrestato un 22enne originario del Gambia, con precedenti, che ha rubato il portafogli di un tassista approfittando della distrazione causata da un incidente stradale. In largo del Tritone i carabinieri hanno arrestato un 54enne cubano che aveva rubato la borsa di una turista tedesca mentre era seduta ai tavoli esterni di un ristorante. In piazza della Rotonda, infine, è stato arrestato un cittadino cileno che ha rubato il cellulare ad una turista.