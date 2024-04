I fatti risalgono alla notte scorsa, quando intorno alle ore 3 un uomo si è intrufolato all’interno del supermercato di Eboli, nelle vicinanze di Salerno, con l’obiettivo di portare a termine un furto con scasso. L’uomo, però, è stato colto sul fatto dal personale della vigilanza che ha allertato immediatamente le autorità competenti.

Furto con scasso nel supermercato: che cosa è successo

Erano circa le ore 3 della notte fra ieri e oggi, il 9 e 10 aprile 2024, quando il ladro è riuscito ad entrare (al momento non si conosce ancora l’esatta dinamica) all’interno del supermercato di Tavoliello (vicino ad Eboli). Il ladro stava prendendo molta della merce in esposizione per provare a rubarla, quando gli addetti alla vigilanza del supermercato lo hanno visto e bloccato.

Furto con scasso nel supermercato: l’arresto del ladro

La vigilanza ha subito allertato i carabinieri che, in pochissimi minuti, sono arrivat sul posto con una volante. L’uomo è stato subito preso e ammanettato. Per il ladro del supercato è dunque immediatamente scattato l’arresto, mentre tutta la merce ha potuto fare ritorno sugli scaffali.