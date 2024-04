Dopo il caso del Pandoro Balocco, l’Antitrust ha annunciato una nuova azione contro Chiara Ferragni. L’oggetto dei controlli questa volta è l’uovo di Pasqua di Dolci Preziosi.

Antitrust, annunciata nuova azione contro Chiara Ferragni

Per quanto riguarda il caso del Pandoro Chiara Ferragni ha dovuto pagare una multa di un milione di euro all’Antitrust per pubblicità ingannevole, ma ora è stata annunciata una nuova azione che riguarda le uova di Pasqua della Dolci Preziosi. Anche in questo caso ci sono dei dubbi sulla beneficienza, esattamente come accaduto per il caso del pandoro Balocco. Anche per le uova di Pasqua è stato lasciato intendere che acquistandole si sarebbe sostenuto un ente benefico, ma in realtà la somma era stata già stanziata. Secondo l’imprenditrice si tratta di un errore di comunicazione, ma la Procura di Milano parla di truffa aggravata. Le indagini della Guardia di Finanza e un eventuale processo potrebbero accertare o smentire il reato.

L’Antitrust ha annunciato la nuova azione contro Chiara Ferragni attraverso il suo presidente Roberto Rustichelli a Porta a Porta, precisando che “stiamo vagliando tutte le carte acquisite e attualmente il termine previsto per la chiusura del procedimento è il 14 giugno, vedremo l’esito del caso“. Ma cosa succederà dopo il 14 giugno? Chiara Ferragni potrebbe essere controllata per altri mesi.

Le indagini su Chiara Ferragni e la beneficenza

La Guardia di Finanza sta mandando avanti le indagini. Stanno analizzando tutti i documenti raccolti durante le perquisizioni nelle aziende che hanno avuto un rapporto commerciale con le società di Chiara Ferragni, legando i progetti ad azioni di solidarietà. Le società in questione sono Balocco, Dolci Preziosi, Oreo e Trudi. La Procura sta andando avanti con tutti gli accertamenti. Non è ancora chiaro per quanto tempo ancora l’Antitrust concentrerà le sue azioni su Chiara Ferragni.