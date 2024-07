Dieta Mediterranea in estate: i consigli per non prendere peso

Dieta Mediterranea in estate: i consigli per non prendere peso

La dieta mediterranea apporta all'organismo una serie di benefici. Vediamo insieme come seguirla correttamente in estate.

La dieta mediterranea è una delle diete più sane al mondo, seguita da moltissime persone e approvata da moltissimi medici per i benefici sulla salute. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come sfruttare gli alimenti tipici della stagione estiva per seguire la dieta mediterranea, al fine non solo di preservare il proprio benessere psicofisico, ma anche il peso forma.

Dieta Mediterranea in estate

La parola dieta fa spesso paura perché è associata a concetti quali privazione e restrizione e, la maggior parte delle volte, sono proprio queste due condizioni a far fallire una dieta e, di conseguenza, a porre la persona che l’ha seguita in uno stato di scoraggiamento e delusione.

La dieta mediterranea, al contrario, è uno stile alimentare sano, che predilige il consumo quotidiano di frutta e verdura, cereali in chicchi, preferibilmente di origine integrale, legumi, pollame e pesce, nelle giuste dosi e frequenze. In cima alla piramide della dieta mediterranea, invece, si trovano la carne rossa e gli zuccheri, che vanno consumati con moderazione.

Esistono versioni diverse di dieta mediterranea, che si rifanno allo stile alimentare dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo e da cui hanno origine. Tutte le versioni condividono gli stessi principi.

Dieta Mediterranea in estate: consigli

Non solo in estate, ma durante tutto l’anno è possibile sfruttare gli alimenti della stagione per trasformare la dieta mediterranea in uno stile alimentare che può essere seguito sempre, per tutto il corso della propria vita.

Poiché le parole chiave alla base della dieta mediterranea sono stagionalità, equilibrio e varietà il nostro consiglio è quello di prendere questi concetti come riferimenti e basare su di essi la nostra intera alimentazione.

La dieta mediterranea consiglia di mangiare legumi per almeno tre volte alla settimana, se non di più, di consumare la carne rossa e quella bianca con moderazione, di preferire il pesce, i lattici una o due volte alla settimana, le uova dalle due alle quattro volte a settimana, di consumare i cereali integrali anche su base quotidiana, frutta e verdura tutti i giorni, di ridurre il più possibile gli alimenti confezionati e altamente processati e di consumare i dolci una, massimo due volta alla settimana.

Dieta Mediterranea in estate: miglior integratore alimentare

Seguire la dieta mediterranea in estate non è difficile, soprattutto perché le sue regole non comportano ad alcuna privazione o restrizione, rendendo la dieta stessa uno stile di vita alimentare perfetto, che può essere seguito per tutto il corso della propria vita. Ovviamente, i benefici che derivano dalla dieta mediterranea si moltiplicano se questa è associata ad un regolare esercizio fisico.

Muovere il corpo nello spazio vuol dire attivare il proprio metabolismo e un metabolismo che funziona bene favorisce la perdita di peso e, di conseguenza, anche il benessere psicofisico.

Assumere, anche ciclicamente, un integratore alimentare per stimolare il metabolismo, invece, può essere utile a tutte quelle persone che, nonostante l’alimentazione corretta e l’esercizio fisico, faticano a perdere peso.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Spirulina Ultra è il primo integratore alimentare naturale al 100&, grazie al quale stimolare i processi metabolici dell’organismo, attraverso la sinergia dei suoi principi attivi, tra cui:

La Spirulina , fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo;

, fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo; La Gymnema, che potenzia i benefici che la Spirulina promuove, per un migliore benessere psicofisico.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Spirulina Ultra è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Spirulina Ultra è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore, che provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa. Attualmente, Spirulina Ultra è in promozione a 49,99 € anziché 200 € per quattro confezioni. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.