Superfood di febbraio: come proteggersi dal freddo e dimagrire

I superfood di febbraio proteggono dal freddo, promuovono la perdita di peso e offrono numerosi benefici per il benessere psicofisico dell’organismo perché sono ricchi di nutrienti essenziali. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come proteggersi dal freddo e dimagrire a febbraio con i superfood dell’inverno.

Superfood di febbraio

Il melograno, le barbabietole, la zucca, le arance, il cavolo riccio, le patate dolci e lo zenzero sono solo alcuni degli alimenti, noti anche come superfood, che proteggono dal freddo, ottimizzano i livelli energetici dell’organismo, migliorano la salute generale e supportano la perdita di peso grazie agli alti livelli di vitamine, minerali, antiossidanti e altri nutrienti benefici che contengono.

Chi ha problemi di peso, oppure, semplicemente, vorrebbe perdere pochi chili in vista della primavera, dovrebbe includere quotidianamente nella sua dieta anche i superfood di febbraio per:

Accelerare il metabolismo, aiutando il corpo a bruciare un numero maggiore di calorie;

Prolungare il senso di sazietà e ridurre la necessità di assumere snack non salutari grazie all’assimilazione di alimenti ricchi di fibre;

Supportare il sistema immunitario, mantenere il corpo in salute e garantire adeguati livelli di energia durante l’inverno grazie all’alto contenuto di vitamina C, presente soprattutto in arance e melograno;

Ridurre l’infiammazione, anche cronica, grazie alle loro proprietà antinfiammatorie, preservando il benessere psicofisico e facilitando la perdita di peso.

Superfood di febbraio: consigli

Perché i superfood di febbraio possano apportare dei benefici è importante introdurli nella dieta in modo equilibrato e in porzioni controllate per evitare gli eccessi calorici. Mantenere un peso sano, infatti, è fondamentale per preservare il proprio benessere psicofisico e prevenire una serie di patologie che sono legate all’aumento di peso. A questo proposito, sarà importante ridurre il consumo di:

Zuccheri aggiunti : presenti nei dolci, nelle bevande zuccherate e negli snack confezionati, che possono causare picchi di insulina e favorire l’accumulo di grasso.

Alimenti ad alto contenuto di sodio: al fine di prevenire la ritenzione idrica e l’aumento della pressione sanguigna. Limitate il consumo di piatti elaborati alle occasioni e preferite l’uso delle spezie o delle erbe aromatiche per insaporire i vostri piatti.

Non dimenticate che una dieta sana include un consumo regolare di proteine magre, fondamentali per la costruzione e il mantenimento della massa muscolare, e di grassi sani come avocado, noci, semi e olio d’oliva che favoriscono la sazietà e apportano nutrienti essenziali.

Infine, bevete almeno due litri di acqua al giorno sia per mantenere il corpo idratato, sia per favorire il corretto funzionamento del metabolismo e controllare il peso.

