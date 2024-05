Dieta della menopausa: i consigli per l’estate

La dieta della menopausa nasce con lo scopo di aiutare le donne a perdere peso, con particolare riferimento al grasso addominale, e mantenere il peso forma ottimale nel tempo. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come funziona la dieta e quali sono tutti i suoi benefici.

Dieta della menopausa

La dieta della menopausa è una delle diete più seguite non solo durante la menopausa, ma anche durante la perimenopausa, ovvero, quel periodo che precede la menopausa vera e propria e che può durare anche una decina di anni. Questo è un periodo molto delicato perché la donna attraversa una serie di cambiamenti che possono destabilizzare anche lo stato d’animo.

L’insonnia, le vampate di calore, l’osteoporosi, i cicli irregolari, la caduta dei capelli e gli sbalzi d’umore sono sintomi tipici della perimenopausa, che tendono ad affievolirsi, poco alla volta, con l’arrivo della menopausa. Tra tutti questi sintomi, tuttavia, sono l’aumento di peso e l’accumulo di grasso addominale ad attirare l’attenzione.

Il cambiamento che avviene durante la perimenopausa è la conseguenza del calo dei livelli di estrogeni e progesterone ma, in parte, anche dell’invecchiamento. L’esercizio fisico e l’alimentazione, in questa fase, possono rappresentare la differenza.

Dieta della menopausa: consigli

La dieta della menopausa non è restrittiva ma, al contrario, molto flessibile. L’obiettivo è quello di tenere a bada, attraverso una sana e corretta alimentazione, non solo l’aumento di peso, ma tutti gli altri sintomi legati alla menopausa che, come abbiamo avuto modo di appurare dalla lettura del paragrafo precedente, possono incidere pesantemente sulla qualità di vita di una donna.

Non esiste un piano alimentare specifico grazie al quale si perde peso con la dieta della menopausa proprio perché, come si diceva, l’obiettivo della dieta non è quello di privare di alcuni alimenti o di intere categorie di alimenti, bensì di aggiungere. A partire dalla colazione arrivando a pranzo e cena, passando per le pause di metà mattino e pomeriggio, ogni piatto dovrebbe contenere una porzione di fibre, una porzione di carboidrati, preferibilmente integrali, una dose giusta di grassi e una porzione di proteine.

Ai fini di un risultato ottimale, si consiglia di assumere pochi zuccheri nel corso della settimana e limitare il consumo di bevande o alimenti processati o altamente processati.

Dieta della menopausa: miglior integratore alimentare

Una dieta sana e un esercizio fisico regolare sono fondamentali affinché la dieta della menopausa aiuti una donna a raggiungere tutti quegli obiettivi che la dieta stessa si prefigge di far raggiungere. A volte, però, si trascura il ruolo che il metabolismo esercita sulla capacità di perdere effettivamente peso o meno. Quando il metabolismo è lento, infatti, la difficoltà è maggiore e per ripristinare il suo corretto funzionamento è necessario riattivarlo anche con l’assunzione di un integratore alimentare.

