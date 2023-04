Spuntini spezza fame: quali sono e i benefici

Tra un pasto e l’altro capita di avere fame e il più delle volte si tende a consumare snack ipercalorici come patatine o merendine. Per mantenere la linea, è possibile optare per degli spuntini spezza fame che permettono di tenersi in forma senza rinunciare al gusto e alla bontà. Vediamo quali sono.

Spuntini spezza fame

Quando si segue un regime dimagrante può risultare alquanto difficile non solo seguire un programma dietetico, ma anche riuscire a resistere ai vari attacchi di fame che possono sopraggiungere durante il giorno. In questi casi gli spuntini spezza fame sono sicuramente adatti perché aiutano a saziarsi in modo corretto.

Sono alimenti che permettono di controllare i vari pasti dal momento che contengono tantissimi nutrienti. Lo spuntino è fondamentale all’interno di una dieta dal momento che permette di non eccedere troppo ai pasti e rappresenta un buon modo per consumare qualcosa prima del pranzo e della cena.

Bisogna che siano sani e salutari, ma anche non troppo calorici. Devono contenere i giusti nutrienti ed è necessario poi evitare quelli che sono troppo ricchi di zuccheri e di grassi poco salutari come quelli saturi. Sono considerati importanti proprio perché in grado di distribuire le calorie di cui si ha bisogno durante l’arco della giornata.

Una piccola coccola che è possibile concedersi anche durante le pause dal lavoro per essere in forma e stare bene. Gli spuntini devono tenere a bada l’appetito per cui è importante che contengano una serie di nutrienti come vitamine, fibre, sali minerali, ecc.

Spuntini spezza fame: quali sono

Sono davvero tanti e diversi gli spuntini spezza fame che si possono consumare nell’arco della giornata perché in grado di apportare la giusta energia. Devono essere sani, salutari, ma anche gustosi in modo da trasformare il tempo tra un pasto e l’altro in qualcosa di sfizioso da poter consumare.

La frutta, per esempio, è davvero un ottimo spuntino: sia da mangiare fresca, ma anche in mousse o macedonie. Bisogna semplicemente tagliarla a pezzetti per poi farla cuocere in un pentolino in modo da ottenere una sorta di crema per poi aromatizzare con dello zenzero o succo di limone. Non si ha bisogno di aggiungere dolce, in quanto è già dolce.

Tra gli spuntini spezza fame si consiglia anche la mela che contiene tantissime proteine e nutrienti, oltre alla pectina. Inoltre, è possibile variare anche i vari prodotti a seconda della stagionalità. Ottime le verdure da consumare crude che combattono gli attacchi di fame e sono sazianti. Hanno pochissime calorie e sono indicati come ottimo spuntino.

Non possono poi mancare verdure come finocchi, sedano, carote per le tante proprietà che possiedono. Gli stessi pop corn che si sgranocchiano al cinema sono un ottimo snack, basta semplicemente ridurre olio e sale. Non manca poi il cioccolato fondente ricco di tantissimi antiossidanti e la frutta secca come noci, mandorle da assumerne circa 30 grammi al giorno per una sferzata di energia.

