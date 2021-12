Dieta della frutta secca: come seguirla e i benefici

La dieta della frutta secca aiuta a dimagrire apportando i giusti risultati e benefici grazie ad alimenti quali noci, nocciole, anacardi, ecc.

Per poter perdere peso, sono diversi gli alimenti e regimi alimentari che si possono consumare. Le noci, nocciole hanno in sé delle proprietà e dei nutrienti che possono essere utili per tornare in forma. Per questa ragione, seguire la dieta della frutta secca permette di perdere peso ed eliminare i chili in più. Vediamo quale è il programma.

Dieta della frutta secca

Noci, nocciole, mandorle, ma anche i pistacchi sono alimenti appartenenti alla frutta secca che è consigliata anche come spuntino di metà mattina. Sono cibi che è possibile inserire in una dieta per dimagrire e perdere peso. Inserire questi alimenti nella dieta è importante in quanto sono ricchi di proteine.

Innanzitutto, la frutta secca si deve consumare in modo naturale e non tostato ed è possibile sostituire gli alimenti con delle porzioni di nocciole o mandorle. Per esempio, come spuntino di metà mattina una manciata di pistacchi o noci è l’ideale per non arrivare troppo affamati al pranzo dal momento che saziano.

Ovviamente è molto importante dosarla, senza eccedere. Una manciata oppure due o tre noci o nocciole sono perfette da inserire all’interno della dieta dal momento che contengono tutte le vitamine, i sali minerali e le proteine di cui l’organismo ha maggiormente bisogno. Bisogna consumarla in modo naturale, dal momento che tostata apporta più sale e maggiori calorie.

Si consiglia di seguire questa dieta per almeno due settimane in modo da ottenere i giusti risultati e benefici.

Qui un esempio di menù di dieta della frutta secca:

Colazione: latte scremato con muesli o uno yogurt

Spuntino di metà mattina: 5 mandorle

Pranzo: Insalata di carote e del petto di pollo alla griglia

Merenda: un frutto o ancora una manciata di noci

Cena: petto di tacchino alla griglia e vellutata di verdure.

Dieta della frutta secca: benefici

Seguire la dieta della frutta significa non solo agevolare il dimagrimento, ma anche apportare al proprio fisico tutti i benefici di cui ha bisogno. Per quanto la frutta secca contenga diverse calorie, è sempre bene dosare le porzioni senza esagerare. Consumare questi alimenti in un regime alimentare dona maggiore energia, una pelle lucente e un buon peso forma.

Permette di perdere fino a un chilo a settimana tornando in forma in modo rapido. Pistacchi, noci, nocciole e mandorle, sono l’ideale per dimagrire con gusto in quanto hanno tantissimi nutrienti, quali zinco, ferro e calcio che bruciano i grassi e le calorie in eccesso. Si consiglia di mangiarne circa 40 grammi al giorno per dimagrire.

Le mandorle contengono tantissime vitamine e sono degli ottimi spezza fame, quindi consumarle a metà mattina permette di non esagerare a pranzo in quanto saziano. Le noci sono ricche di Omega 3 e Omega 6, proteggono il cuore e l’apparato cardiocircolatorio, oltre a combattere il senso di affaticamento.

I pistacchi sono una ottima fonte di proteine, vitamine B6 e folati. Molto utili da assumere in quanto contrastano l’ipertensione e la tachicardia, oltre a ridurre la tensione quando si è particolarmente stressati. Gli anacardi fungono da antidepressivi e permettono di agevolare la perdita rapida di peso. Inserire la frutta secca nella dieta permette di stare bene e dimagrire.

