Europee: Malan, 'candidatura Meloni? Proverebbe importanza elezioni per Fdi'

Pescara, 26 apr. (Adnkronos) – Confermare il risultato "messo a segno alle politiche per noi, come sostenuto dalla premier Giorgia Meloni, sarebbe la soglia del successo", tanto "più dopo due anni di governo in un periodo particolarmente difficile" per l'Europa: prova è che "quasi dappertutto chi governo perde consenso rispetto ai risultati ottenuti nelle precedente elezioni". "L'annuncio" di una candidatura di Giorgia Meloni alle prossime europee, "se ci sarà, verrà fatto domenica, e indicherebbe senz'altro l’importanza che diamo a queste elezioni", ovvero "tenere sullo stesso livello l'azione di governo e l'azione da portare avanti in Europa". Lo dice il capogruppo di Fdi al Senato, Lucio Malan, parlando con i cronisti a margine della conferenza programmatica del partito a Pescara.

"L'Italia cambia l'Europa, titolo della kermesse, è indicativo del programma che abbiamo in mente – prosegue Malan -, noi siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti al governo e vogliamo portare questa ventata di pragmatismo anche in Europa. Il ministro Crosetto ha ricordato che quel che portiamo avanti a livello nazionale deve essere da sprono a quello che va fatto in Europa. Ecco, un obiettivo è portare lo stesso pragmatismo che abbiamo in Italia" a Bruxelles, rimarca il presidente dei senatori Fdi.