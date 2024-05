Mo: Onu a Israele, 'aprire immediatamente valichi Rafah e Kerem Shalom'

Washington, 7 mag. (Adnkronos) – Le Nazioni Unite hanno chiesto a Israele di aprire immediatamente i valichi di Kerem Shalom e Rafah a Gaza per consentire l'ingresso degli aiuti umanitari. Le Nazioni Unite e altre agenzie umanitarie internazionali hanno affermato che le chiusure hanno praticamente isolato l’enclave dagli aiuti esterni e che all’interno sono disponibili pochissimi negozi.

Fonti della Mezzaluna Rossa in Egitto hanno affermato che le spedizioni si sono interrotte del tutto. Oltre ad essere un punto di ingresso fondamentale per gli aiuti, il valico di Rafah era l’unico punto di uscita per coloro che avevano bisogno di lasciare Gaza per cure mediche che non sono più disponibili nell’enclave.

L’Onu ha avvertito che Gaza potrebbe rimanere senza carburante se non verranno intraprese azioni necessarie per sostenere le reti di comunicazione e di trasporto.