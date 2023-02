I prodotti caseari italiani sono tra i prodotti più richiesti all'estero ed esportati in tutto il mondo, in particolare questi sono alcuni dei formaggi più amati dagli italiani.

Circa il 20% del fatturato legato al settore agroalimentare italiano, con un valore di quasi 60 miliardi di euro soltanto per l’export, proviene da prodotti DOP, IGP e STG. Il nostro Paese, infatti, è leader in Europa per i prodotti a denominazione di origine e indicazione geografica, un primato che vale un giro d’affari intorno a 17 miliardi di euro.

Tra gli 838 DOP, IGP e STG riconosciuti ufficialmente ci sono ben 52 formaggi italiani, tra i prodotti più richiesti all’estero ed esportati in tutto il mondo, dagli Stati Uniti all’Asia Pacifico.

I formaggi Made in Italy sono ovviamente molto amati anche dagli italiani, rappresentando un alimento immancabile nelle case delle famiglie e spesso presente nelle ricette dei piatti tipici della tradizione culinaria nazionale.

Tra i prodotti caseari più amati ci sono i formaggi di pecora sardi, in grado di conquistare un forte apprezzamento da parte consumatori italiani negli ultimi anni e crescere in modo significativo anche nelle esportazioni.

La Sardegna, infatti, è una terra con un’importante tradizione lattiero casearia, con una filiera che rispetta e valorizza il territorio ed è in grado di produrre alcuni dei migliori formaggi italiani.

I grandi formaggi sardi DOP simbolo di eccellenza

Tra i prodotti caseari della Sardegna più richiesti e amati ci sono i grandi formaggi sardi DOP, vero e proprio simbolo d’eccellenza, prodotti da aziende specializzate come Pinna Formaggi, da sempre legata al territorio ma con una vocazione all’export e all’internazionalizzazione.

Pinna fa parte attivamente di tre consorzi di tutela di Denominazione di Origine Protetta, producendo tre formaggi DOP: il Pecorino Romano, il Fiore Sardo e il Pecorino Sardo.

Il Pecorino Romano DOP viene prodotto soltanto in Sardegna, nel Lazio, e in provincia di Grosseto, esclusivamente con latte e caglio di greggi locali. Viene realizzato a partire dal latte ovino intero, con una maturazione di almeno 5 mesi che arriva a 8 mesi per il grattugiato.

È un formaggio dal sapore intenso e leggermente piccante, naturalmente senza lattosio e facile da digerire: può essere consumato da solo oppure si può impiegare per completare piatti come la pasta alla carbonara, la cacio e pepe, l’amatriciana e gli spaghetti alla gricia.

Il Pecorino Sardo DOP è un’altra eccellenza casearia della Sardegna altrettanto prestigiosa e apprezzata, prodotto solo con il latte intero di pecora dei pascoli della Sardegna. Tra le varietà più celebri e amate è possibile annoverare il Pecorino Sardo Maturo DOP, un formaggio stagionato almeno 4 mesi dal gusto marcato, ideale per accompagnare un bicchiere di vino rosso con struttura o dei salumi stagionati. Il Pecorino Sardo Dolce DOP Santa Teresa, invece, stagiona almeno 20-25 giorni e vanta un sapore delicato e fresco.

Tra i formaggi più rappresentativi dell’industria casearia della Sardegna c’è anche il Fiore Sardo DOP, realizzato in forme da circa 4 Kg con il caratteristico scalzo arrotondato a dorso di mulo.

È un formaggio maturo e saporito, stagionato almeno 105 giorni – si arriva a oltre 6 mesi per il grattugiato. Il Fiore Sardo DOP ha un aroma leggermente affumicato e un gradevole sentore di latte, con un sapore intenso e complesso e una nota lievemente piccante, perfetto da gustare con fichi maturi o uva dolce di stagione.

Il Brigante: il formaggio sardo che sta conquistando gli italiani

Oltre ai prodotti DOP come il Pecorino Romano, il Pecorino Sardo e il Fiore Sardo, c’è un altro formaggio della Sardegna che sta conquistando sempre di più i consumatori: il Brigante.

È il formaggio fresco di pecora sardo più venduto in Italia, con un sapore delicato ed equilibrato dovuto alla maturazione di appena 25 giorni: un processo che preserva e valorizza il profumo di latte e la freschezza del prodotto.

Il Brigante è un formaggio molto versatile in cucina, ideale per tantissimi tipi di pasta, ma anche per un aperitivo o per dare sostanza a un tagliere di salumi. Con il Brigante si possono preparare torte salate, strudel di mele e frutta secca, pizze fritte, costolette, fagottini di verdure, ravioli e perfino la vellutata con uovo in camicia.