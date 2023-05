Adez è una linea di bevande dal sapore unico, per regalarsi un buongiorno davvero speciale. Scopri la nuova linea di bevande.

Chi ben comincia è a metà dell’opera. Niente di più vero, soprattutto se si parla di colazione.

In Italia il momento della colazione è un vero e proprio rituale. Iniziare la giornata nel migliore dei modi è il primo passo per affrontare ogni cosa con l’umore giusto!

Da giovedì 18 fino a sabato 20 maggio sarà possibile farlo grazie ad Adez, la linea di bevande vegetali dal mix di ingredienti unico, per una colazione gustosa e 100% vegana.

Ti vedo sciupato. Hai fatto colazione?

Insieme alle nonne, vere esperte nel preparare colazioni gustose e nutrienti, Adez vi aspetta nel suo Open Cafè in Largo La Foppa a Milano, per gustare un cappuccino 100% vegano e provare tutti i loro prodotti plant -based, naturalmente senza lattosio e senza zuccheri aggiunti.

Adez, la nuova linea di bevande vegetali perfette per la colazione

Adez è un prodotto 100% vegano, ideale anche per tutti coloro che sono ricerca di nuovi abbinamenti per una colazione con un tocco di gusto in più.

Scopriamo insieme alcune idee di colazioni “come nonna consiglia”

AVENA & FRUTTA SECCA

Adez Avena & Frutta Secca è un mix delizioso di avena, nocciola, mandorle e noci per un perfetto equilibrio tra gusto e nutrimento. Con calcio, vitamina D, fibre e proteine, è ideale da provare con biscotti, cereali e frullati.

MANDORLE & CEREALI ZERO ZUCCHERI

Adez Mandorla & Cereali è una deliziosa combinazione di mandorla, riso integrale, avena e quinoa, senza zuccheri. Con fibre, calcio, vitamine D e B12, ti aiuta a vivere al meglio ogni giorno.

Provala con il muesli per una colazione croccante e nutriente. Puoi arricchire il piatto aggiungendo frutta fresca, semi di chia o frutta secca.

SOIA & RISO BARISTA

Un buon caffè è sempre un’ottima idea, ma vogliamo parlare del cappuccino? Questo mix di soia e riso che si abbina perfettamente al caffè per una schiuma cremosa e una delicata dolcezza per ogni momento. Prova con un po’ di polvere di cacao o cannella per aggiungere un tocco extra di gusto.

A completare la gamma anche Adez Avena, Adez Mandorla e Adez Cocco.

Sperimenta per trovare la combinazione che ti piace di più: con Adez scoprirai che una bevanda vegetale può essere anche gustosa.