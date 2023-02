Lorella Cuccarini: dieta e allenamento per dimagrire

Lorella Cuccarini segue uno schema preciso per mangiare bene e allenarsi allo scopo di restare in forma. Scopriamo tutti i segreti della sua linea.

Lorella Cuccarini, apprezzato volto televisivo italiano, ha conquistato i telespettatori del Festival di Saremo soprattutto per la sua perfetta forma fisica che, a 57 anni, è a dir poco invidiabile. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, la dieta e l’allenamento che Lorella segue per restare in forma.

Lorella Cuccarini dieta

Nei giorni scorsi abbiamo potuto ammirare Lorella Cuccarini al Festival di Sanremo, nella serata dedicata ai duetti, in cui la nota protagonista della televisione italiana ha cantato e ballato con il rapper Olly, sulle note della versione dance della sua “Notte Vola”. A 57 anni, Lorella Cuccarini ha sorpreso davvero tutti, per la sua perfetta forma fisica e per la sua vitale energia. Persino Gianni Morandi, eterno ragazzino, n’è rimasto ammaliato.

Il segreto di Lorella Cuccarini è la costanza, un approccio che la conduttrice applica in ogni aspetto della sua vita. Non importa quanto si faccia, l’importante è farlo tutti i giorni. E’ questo il suo motto. Lorella Cuccarini ama mangiare sano e pulito, durante le pause preferisce mangiare della frutta, della frutta secca o delle barrette proteiche. La più amata dagli italiani, insomma, non segue una dieta vera e propria, ma un regime alimentare sano e corretto.

Lorella Cuccarini allenamento

Una forma fisica perfetta, come quella di Lorella Cuccarini, la si raggiunge sì con l’alimentazione corretta e la costanza, ma soprattutto con l’esercizio fisico. C’è da dire, che dalla sua, Lorella Cuccarini ha sempre avuto la danza, disciplina alla quale si è dedicata già a 9 anni, frequentando la scuola di danza di Enzo Paolo Turchi. In seguito, Lorella ha iniziato a dedicarsi all’attività fisica vera e propria, alternando sessioni di Metabolico a sessioni di Calisthenics, due discipline molto simili alla preparazione atletica della ginnastica artistica.

Il Metabolico usa i pesi per aumentare la massa grassa, stimolare il metabolismo basale e tonificare i muscoli, il Calisthenics si avvale di sit-up e piegamenti delle braccia per migliorare le capacità psicomotorie, sfruttando la resistenza e il peso del corpo. In particolare, il Calisthenics è un’attività aerobica e anaerobica, per cui aiuta a bruciare molte calorie ma, soprattutto, molti grassi.

Inoltre, Lorella Cuccarini ama camminare a passo spedito, un’attività che la conduttrice consiglia soprattutto a chi non ha molto tempo da dedicare all’attività fisica. D’altra parte, noi abbiamo sempre sottolineato l’importanza della camminata per accelerare il metabolismo!

