Perché gli ultimi chili sono i più difficili da perdere?

Gli ultimi chili sono sempre i più difficili da perdere e, in realtà, c’è una spiegazione dietro a questa ragione che a noi sembra sconosciuta. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, perché perdere i chili residui è sempre difficile e quale dieta seguire per continuare a perdere peso e a restare in forma.

Dieta: ultimi chili

Una dieta sana e ipocalorica, oltre ad un sano e regolare esercizio fisico, sono stati due fattori chiave nella perdita di peso. E pure, per qualche strana e sconosciuta ragione, è successo che la vostra perdita di peso si sia arrestata, che non riusciate più a scendere oltre una certa soglia, nonostante si continui a mangiare ancora sano e ci si alleni regolarmente.

Gli ultimi chili non solo sono sempre quelli più difficili da perdere ma, in un certo senso, questa condizione, che è fisiologica, capita a tutte quelle persone che sono a dieta e che hanno raggiunto notevoli risultati.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, perché perdere gli ultimi chili è sempre più difficile, come seguire una dieta degli ultimi chili ed, eventualmente, su quale integratore alimentare fare affidamento, per una perdita di peso rapida ed effettiva, allo scopo di raggiungere il risultato prefissato.

Dieta ultimi chili: come perderli

Durante le prime settimane di una dieta, la perdita di peso è rapida ed effettiva. Questo succede perché l’organismo ricava l’energia necessaria al suo corretto funzionamento dalle riserve di glicogeno, una tipologia di carboidrato presente nei muscoli e nel fegato. Questo tipo di carboidrato è parzialmente costituito da acqua, per cui, quando all’inizio di una dieta si perde peso, in realtà, si perde soprattutto acqua. Di pari passo alla perdita di peso si verifica anche perdita di massa muscolare e di grasso. Questa condizione, tuttavia, non è permanente e, di conseguenza, man mano che il peso scende anche il metabolismo rallenta. Il risultato è che, rispetto a quando abbiamo iniziato la dieta, si perdono meno calorie.

La dieta degli ultimi chili, dunque, nasce per aiutare quelle persone che si trovano in una fase di stallo nel loro percorso di perdita di peso. La dieta consiglia di non rinunciare alle buone abitudini ed, eventualmente, intensificare l’attività fisica. In questo modo, infatti, riusciremo a preservare il benessere psicofisico, fondamentale per continuare a perdere peso e a restare in forma.

Dieta ultimi chili: integratore naturale

La dieta degli ultimi chili aiuta a perdere quei chili residui che sono sempre i più difficili da perdere per le ragioni di cui si parlava nei paragrafi precedenti. Tuttavia, può capitare che, nonostante gli sforzi, il risultato prefissato non si veda e, allora, è necessario iniziare ad assumere un integratore alimentare che stimoli il metabolismo che, per la maggior parte delle persone, è la prima e unica ragione per cui la perdita di quegli ultimi chili è sempre più difficile.

Spirulina Ultra è il primo integratore alimentare grazie al quale perdere gli ultimi chili perché spegne il senso di fame e accelera il metabolismo, attraverso l’azione sinergica di principi attivi naturali al 100%, estratti e reperiti da ambienti e territori incontaminati, mai trattati chimicamente, così da preservarne proprietà e purezza.

Grazie ai benefici riscontrati è riconosciuto come il miglior integratore naturale del momento. Inoltre è notificato come sicuro e attendibile dal ministero della salute. Per questo è l’ideale per le diete equilibrate e sane.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Quelli che seguono sono i principi attivi di Spirulina Ultra:

la Spirulina , fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo;

, fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo; la Gymnema, che potenzia i benefici che la spirulina promuove, per un migliore benessere psicofisico.

Spirulina Ultra è privo di controindicazioni ed effetti collaterali. La sua assunzione regolare favorisce:

il ritrovato benessere psicofisico

un migliore metabolismo dei carboidrati al fine di ridurne l’apporto calorico giornaliero

al fine di ridurne l’apporto calorico giornaliero un migliore metabolismo dei lipidi al fine di favorirne lo smaltimento

al fine di favorirne lo smaltimento un maggiore controllo della fame

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Spirulina Ultra è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Spirulina Ultra è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore, che provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa. Attualmente, Spirulina Ultra è in promozione a 49,99 € anziché 200€ € per quattro confezioni. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna.

