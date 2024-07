Dimagrire la pancia: alimentazione e consigli

L’addome è uno dei punti maggiormente critici del corpo poiché qui si depositano cellule di adipe e di grasso. Con le vacanze dietro l’angolo cresce il desiderio di mostrarsi al meglio e dimagrire la pancia è uno dei primi risultati da raggiungere. Scopriamo le mosse da adottare e come fare per un addome più tonico.

Dimagrire la pancia

Con la stagione estiva, la voglia di mare, aumenta il desiderio di sfoggiare il fisico. La pancia è spesso uno dei punti maggiormente critici che mette in crisi sia uomini che donne. Per dimagrire la pancia è importante attenersi a un’alimentazione varia in modo da eliminare la pancetta e mostrare un addome tonico in spiaggia.

Sono molti i soggetti che si domandano come fare per avere un addome piatto, per rimuovere il grasso addominale che tende a depositarsi in quest’area e quale è la dieta maggiormente indicata per riuscire a eliminare le adiposità qui localizzate. Spesso si ha una pancia gonfia perché non si mangia nel modo giusto con i nutrienti adeguati.

Spesso si pensa che, per dimagrire la pancia, sia necessario pesare i vari alimenti che poi si consumano oppure contare le calorie o ancora aggiungere dell’attività fisica al proprio stile di vita. In realtà, basta semplicemente apportare le giuste modifiche come una corretta alimentazione che deve essere in base alle caratteristiche di ognuno.

Bisogna infatti capire quali sono gli alimenti maggiormente adatti per sgonfiare la pancia e quindi avere un addome più tonico e magro per sfoggiare il costume.

Dimagrire la pancia: 10 mosse

Per dimagrire la pancia e quindi avere un fisico più tonico e longilineo, basta seguire queste 10 regole che possono sicuramente migliorare questo aspetto.

1. Bisogna prima di tutto capire cosa mangiare, quindi alimenti ricchi di fibre, ma anche pesce, carne bianca, frutta e verdure evitando legumi e patate

2. No alle bevande gassate, alcolici e zuccherate che fanno ingrassare e possono anche causare un senso di torpore che riduce l’energia utile per la vita di tutti i giorni

3. Si consiglia di consumare acqua naturale con del limone o dei centrifugati e frullati a base di frutta e di verdura

4. No ai pasti sostitutivi o alle cosiddette barrette spezza fame dal momento che non sempre funzionano ai fini del dimagrimento

5. Per dimagrire la pancia no alle diete drastiche o troppo rigide fai da te in quanto ritenute particolarmente nocive e dannose per l’organismo

6. Non appena avuto la pancia piatta, l’obiettivo primario è mantenere il peso evitando di tornare a mangiare come prima e vanificare i risultati ottenuti

7. Così come le bevande zuccherate non sono ammessi neanche gli zuccheri presenti soprattutto in dolci, biscotti, ecc.

8. Si consiglia di evitare il sale e per i condimenti sarebbe meglio optare per erbe aromatiche o spezie come curry, curcuma, ecc.

9. Rispettare gli orari dei pasti, quindi no ai classici spuntini a mezzanotte o fuori pasto: colazione entro le 9, pranzo entro le 15 e cena entro le 21

10. Infine, per dimagrire la pancia, si consiglia di evitare qualsiasi forma di stress e di masticare ogni boccone lentamente.

Dimagrire la pancia: formula dimagrante

Per riuscire a perdere peso e far dimagrire la pancia, oltre ai consigli forniti, è consigliabile anche integrare l’alimentazione e lo stile di vita con una formula dimagrante che risponde al nome di Spirulina Ultra. Un integratore in vendita in compresse made in Italy che è stato approvato non solo dai nutrizionisti, ma anche dai consumatori che si dicono entusiasti.

Una formula premium che possono usare tutti in quanto riduce l’apporto calorico anche nella fase di riposo. Risulta essere un’ottimo sostegno per il metabolismo poiché aiuta a fare in modo che sia maggiormente efficiente e al tempo stesso dimagrire rapidamente. Ha potere saziante per cui impedisce le abbuffate.

Un integratore valido anche perché al suo interno non ci sono effetti collaterali o controindicazioni ma soltanto elementi naturali quali la spirulina (da qui il nome del prodotto) che regola le cellule di adipe presenti nei punti critici e la gymnema che supporta il metabolismo di lipidi e di carboidrati riducendo il senso di fame e dando sazietà.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Bastano due compresse da prendere prima del pranzo e della cena con un po’ di acqua per riscontrare i primi benefici.

Una formula da ordinare subito direttamente sul sito ufficiale del prodotto poiché esclusiva e originale. Si inseriscono le informazioni personali per approfittare dell’offerta di 4 confezioni a 49,99€ con pagamento alla consegna, in contanti o con Paypal e carta di credito, quindi anticipato.

