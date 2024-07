Dieta estiva: i piatti da consumare in questa stagione

Nella dieta estiva ci sono alimenti come l'anguria o i mirtilli essenziali per dimagrire e combattere il caldo.

Con le alte temperature si tende anche a mangiare meno o per lo meno a scegliere alimenti che siano freschi e dissetanti per combattere l’afa. A tal proposito, un regime come la dieta estiva risulta essere particolarmente apprezzato per i vari benefici e gli alimenti da assumere nel programma dietetico.

Dieta estiva

Innanzitutto è bene dire che non esiste un regime dimagrante che sia adatto per ogni individuo considerando che ognuno è diverso per caratteristiche fisiche o stile di vita. La dieta estiva è un regime, come dice il nome, perfetto per questa stagione in quanto si basa su alimenti freschi, ipocalorici e anche anticaldo per contrastare le alte temperature.

Sebbene il regime dimagrante e programma alimentare sia diverso da un soggetto all’altro, lo stile mediterraneo continua a essere il migliore nel campo dell’alimentazione a cui tutti possono approcciarsi anche perché in grado di fornire i massimi benefici possibili, non solo al corpo, in generale, ma anche alla salute.

Infatti la dieta estiva si basa molto su alcuni alimenti che sono tipici di quella mediterranea, considerata il miglior approccio nutrizionale. I cibi tipici di questo programma non soltanto utili a dimagrire ma anche a combattere l’afa e la calura estiva che si sta facendo particolarmente sentire da nord a sud.

Un regime del genere, poi, soprattutto, per la stagione estiva, deve essere nutriente, fresco, ma anche ricco di alimenti che siano tipici del periodo per dimagrire e al tempo stesso essere nella forma migliore possibile.

Dieta estiva: gli alimenti

Bisogna integrare alla dieta estiva gli alimenti tipici come per esempio la frutta e la verdura, ma anche cereali, legumi, carni bianche e molte proteine per un pasto nutriente, ma anche vario e salutare al tempo stesso. Si potrebbe consumare la frutta a colazione o negli spuntini mentre le verdure sono da consumare nei pasti principali.

Tra i cibi che non possono mancare sulla tavola, assolutamente i mirtilli ricchi di proprietà antiossidanti, ma anche di vitamine e sali minerali oltre ad avere benefici per quanto riguarda la circolazione sanguigna. Gli agrumi sono ricchi di vitamina C e combattono i radicali liberi. Una spremuta di pompelmo è sicuramente il modo migliore per la colazione.

Nella dieta estiva non può mancare il frutto tipico di questo periodo, il simbolo per eccellenza, ovvero l’anguria che è ricca di acqua anche se bisogna stare attenti a non esagerare con le quantità. Molto rinfrescante così come la pesca che contiene molti sali minerali come il potassio.

Il melone, dolce e dissetante magari da consumare con alcune fette di prosciutto, la papaya e l’ananas sino ad arrivare al cetriolo ottimo da assumere con dell’acqua naturale e un po’ di limone per una bevanda fresca. Le zucchine, i pomodori, ma anche le carote possono essere gli ingredienti di un’ottima insalata.



