Dieta estiva: consigli e rimedi per perdere peso

La dieta estiva favorisce la perdita di peso in modo semplice e naturale, nonostante il caldo e tutti gli ostacoli che si possono incontrare durante questo percorso a causa sua. Vediamo insieme i dettagli.

Dieta estiva

Sia che abbiate deciso di seguire la dieta estiva per perdere peso e sia che abbiate deciso di seguire la dieta estiva per preservare il peso forma, durante l’estate, questo percorso inizia ad essere un po’ più complicato del solito a causa delle ondate di calore che si attraversano e che potrebbero, persino, compromettere i risultati già raggiunti.

Vi sono accorgimenti e rimedi naturali che si possono mettere in pratica regolarmente per perdere peso con la dieta estiva, nonostante il caldo e i suoi tentativi di ostacolare i nostri buoni propositi. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come perdere peso con la dieta estiva e come impedire alle ondate di caldo di ostacolare il nostro percorso.

Dieta estiva: consigli

La dieta estiva è stata studiata con lo scopo di aiutare le persone che la seguono a perdere peso, a restare in forma, ad affrontare il caldo e, soprattutto a raggiungere dei risultati nonostante il caldo.

Quelli che seguono sono alcuni accorgimenti e consigli che la dieta estiva ha voluto stabilire per raggiungere dei benefici che, fortunatamente, tenderanno anche a stabilizzarsi nel tempo.

La prima regola da seguire è quella di bere molta acqua. Gli esperti raccomandano di bere almeno due litri d’acqua al giorno. Tuttavia, se si è all’aperto o si suda molto, si potrebbe aver bisogno di bere anche un po’ di più. Non solo l’acqua è fondamentale per la salute generale dell’organismo, ma aiuta anche a bruciare le calorie, perdere i liquidi in eccesso, contrastare gli effetti della ritenzione idrica e mantenere elevati i livelli di idratazione dell’organismo. I soggetti fragili potrebbero arrivare ad aver bisogno di bere almeno tre litri d’acqua in più.

Durante il caldo e per perdere peso, la dieta estiva suggerisce di bere esclusivamente l’acqua e di evitare l’alcol e, in generale, le bevande zuccherate. Gli zuccheri aggiunti, infatti, non solo disidratano, ma aumentano anche il senso di sete. L’alcol, in particolare, non solo aumenta i livelli di disidratazione nell’organismo, ma è calorico, pertanto, non aiuta nella perdita di peso.

Le insalate, i piatti freddi e, in generale, la frutta e la verdura sono alimenti tipici della stagione estiva, consigliati dalla dieta per restare leggeri, non affaticare l’apparato digestivo, combattere il caldo e rimanere in forma. La frutta e la verdura, in particolare, sono alimenti ricchi di acqua e di fibre. Non solo aiutano a restare idratati, ma anche a prolungare il senso di sazietà. E’ preferibile evitare piatti troppo elaborati o, comunque, carichi di condimenti.

L’allenamento fisico è, invece, un discorso a parte. Ogni tipo di allenamento apporta benefici all’organismo e, in generale, il movimento stimola il metabolismo e velocizza la perdita di peso. Tuttavia, si consiglia di bere acqua e di evitare di allenarsi all’aperto e quando fa troppo caldo. Meglio farlo di primo mattino.

