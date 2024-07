Perdere peso con la corsa: come bisogna farlo

Per perdere peso la corsa si rivela l'attività migliore dal momento che permette di far bruciare tantissime calorie in poco tempo.

Gli esperti nel campo dell’alimentazione affermano che, per perdere peso, la sola dieta, quindi un’alimentazione varia e sana non è sufficiente. Per ottenere un fisico più tonico risulta indispensabile anche un’attività fisica e la corsa si rivela la migliore per una serie di benefici e di vantaggi che offre. Vediamo come programmare il proprio percorso e attività.

Perdere peso con la corsa

Oltre a una buona alimentazione e una dieta ben bilanciata per perdere peso è necessario anche praticare sport e un allenamento con esercizi mirati. Oltre ai soliti esercizi di cardio, di forza o allenamento aerobico, sono diverse le attività che si possono fare. Il nuoto, andare in bicicletta, ma anche la camminata sono tutte soluzioni efficaci ai fini del dimagrimento.

La corsa è una delle attività più facili e semplici da svolgere da praticare in ogni periodo dell’anno. Un’attività che è molto proficua in quanto permette, con il dovuto allenamento e tempo adatto, di eliminare la fastidiosa pancetta. Sono sufficienti delle scarpe idonee e un abbigliamento adeguato per cominciare subito questa pratica.

Inoltre, la corsa permette di perdere peso in qualsiasi periodo dell’anno. Infatti si può correre sia con il caldo ma con le dovute precauzioni, ma anche con il freddo, la neve, sotto la pioggia, da soli o con amici con la musica a fare da compagnia. Un’attività consigliata anche dai massimi esperti perché, a differenza di palestra e nuoto, non risulta essere così dispendiosa.

Perdere peso con la corsa: metodi

Per poter perdere con la corsa è necessario apportare delle modifiche e dei cambiamenti al proprio stile di vita proprio per ottenere dei risultati mirati a tale scopo. Non basta soltanto correre ma bisogna seguire anche una dieta adatta e valida. Inoltre, correndo si possono perdere fino a 62.5 calorie al chilometro. Quindi in una corda di 5 chilometri si possono bruciare fino a 300 calorie.

Correre ad alta intensità magari aggiungendo allunghi e ripetute nel proprio percorso di attività fisica permette di bruciare ulteriori calorie. A un’attività come la corsa si consiglia di aggiungere anche allenamenti di forza come esercizi con pesi o a corpo libero che permettono di bruciare molte più calorie.

Secondo diverse teorie e studi al riguardo bisognerebbe correre senza aver fatto colazione dal momento che aiuta a perdere peso in quanto brucia la combustione dei grassi. In base a uno studio condotto nel 2019 coloro che digiunavano prima di correre perdevano molti più grassi rispetto a chi decideva di fare colazione per poi allenarsi.

Una parte molto importante da fare durante e dopo la corsa è rimanere idratati soprattutto quando si decide di correre durante la stagione calda in quanto aiuta il corpo a mantenere il giusto livello di idratazione ottenendo anche benefici in tal senso.

Perdere peso con la corsa: integratore

Per tornare in forma e perdere peso nel modo giusto, insieme all’attività della corsa è possibile aggiungere l’apporto di un supporto dimagrante che sicuramente agevola il percorso. L’uso di Spirulina Ultra, integratore in compresse di origine italiana, permette di ottenere notevoli benefici a tal proposito.

I nutrizionisti lo consigliano ma anche i consumatori ne sono entusiasti come si legge da alcune testimonianze online. Una formula che permette di bruciare le calorie in eccesso anche nella fase del riposo, mantenere il metabolismo attivo arrivando così a dimagrire rapidamente e saziando nel modo giusto senza arrivare a eccessi a tavola.

Funziona molto bene anche perché gli ingredienti sono tutti naturali quindi privi di sostanze dannose per l’organismo. La spirulina che dà il nome al prodotto permette di ridurre le adiposità che si presentano nei punti critici mentre la gymenma stimola il metabolismo lipidico e dei carboidrati per un minore senso di fame.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

La posologia consiste in due compresse da consumare poco prima del pranzo e della cena con un bicchiere d’acqua alquanto abbondante.

Originale ed esclusiva non è vendibile nei negozi fisici oppure online ma solo tramite il sito ufficiale dove si compila il modulo inserendo i propri dati personali. In questo modo si usufruisce della promozione di 4 confezioni a 49,90€ invece di 200 con il pagamento a scelta tra Paypal, carta di credito e contanti al corriere.