Dieta e corsa: come perdere peso con 9 consigli

Con una dieta mirata al dimagrimento accompagnata dalla corsa si possono ottenere ottimi risultati e bruciare varie calorie in eccesso.

Per eliminare i grassi e liquidi in eccesso, seguire una dieta bilanciata ed equilibrata è il primo passo. All’alimentazione sana bisogna aggiungere anche un po’ di movimento e una attività come la corsa comporta tantissimi benefici e vantaggi, non solo in termini di perdita di peso. Ecco alcuni consigli per cominciare e come fare.

Dieta e corsa

Per dimagrire e perdere peso, non basta seguire una dieta e quindi una alimentazione ben bilanciata ed equilibrata, ma anche praticare attività fisica. In questo modo è possibile dimagrire in modo sano e salutare. Tra i tanti sport che si possono praticare, la corsa è sicuramente uno dei migliori.

La corsa è una attività fitness molto popolare e utile, non solo per perdere i chili in eccesso, ma anche perché apporta una serie di benefici e di vantaggi. Una attività fisica cardio ad alta intensità dove il numero dei muscoli coinvolti è maggiore se confrontato con altri esercizi e proprio per questo permette di bruciare tantissime calorie.

Per ottenere i migliori risultati possibili, bisogna stilare un programma di allenamento che sia specifico e mirato ai fini del dimagrimento. Molto importante anche fare attenzione all’alimentazione, quindi alla dieta e praticare esercizi di resistenza che possano rafforzare la muscolatura.

La corsa è una attività che permette di bruciare tantissime calorie e ridurre il grasso addominale in eccesso. In base a uno studio condotto dall’Università di Harvard, un soggetto può arrivare a bruciare fino a 370 calorie in mezz’ora a un ritmo di circa 10 km all’ora. Molto importante anche il riscaldamento in modo da evitare traumi e lesioni ai piedi e alle caviglie.

Dieta e corsa: 9 consigli

L’allenamento e la dieta sono un binomio eccellente per riuscire a perdere peso e dimagrire. Per cominciare il proprio programma di corsa, qui abbiamo stilato un vademecum compreso di 9 consigli per riuscire ad allenarsi in sicurezza e in salute ottenendo ottimi benefici.

Con questi consigli ci si allena meglio in modo da ottenere più risultati ed evitare infortuni. Ecco tutti i suggerimenti utili:

Bisogna fare una visita medica per capire se si è idonei alla corsa in modo da sentirsi più sicuri durante l’attività

Molto importante rivolgersi a un esperto del settore per stilare un piano bilanciato ed equilibrato riguardo la dieta, quindi il consumo di vitamine e sali minerali è fondamentale

Meglio cominciare l’allenamento in modo graduale, prima con lunghe passeggiate e poi passare alla corsa

Allenarsi in modo regolare, almeno 2-3 volte a settimana a un ritmo di corsa medio lento per non affaticarsi

Almeno un giorno a settimana è importante dedicare un giorno al riposo in modo da rigenerare le fibre muscolari e le energie

Variare l’allenamento, inserendo corsa e interval training per bruciare più calorie e stimolare il metabolismo

Bisogna nutrirsi in modo corretto con una alimentazione sportiva a base di carboidrati, proteine, frutta e verdura

L’idratazione è fondamentale, soprattutto nei giorni di allenamento bevendo almeno due litri di acqua al giorno per eliminare le tossine e disperdere i liquidi

Si consiglia di aggiungere anche esercizi a corpo libero come gli squat per migliorare la resistenza.

Dieta e corsa: integratore naturale

Per riuscire a ottenere ancora più risultati dalla dieta e corsa, è possibile aggiungere all’alimentazione anche un supporto alimentare che agevoli la fase del dimagrimento. Il miglior integratore naturale da assumere, secondo esperti e consumatori, è Supremo Slim 5 che si compone di 5 elementi naturali per aiutare a bruciare calorie maggiori.

Grazie ai benefici dimostrati e alla totale sicurezza di utilizzo è riconosciuto come il miglior integratore naturale del momento.

In un solo prodotto vi sono cinque ingredienti naturali di qualità scelti dagli esperti e che garantiscono risultati certi e sicuri. Un integratore made in Italy che drena sin da subito in modo da non dover attendere tanto tempo. Attacca i liquidi in eccesso in modo che non riformino, brucia i grassi e riduce le calorie. Espelle le scorie e le tossine in eccesso proprio grazie ai componenti naturali al suo interno e all’azione drenante di questo prodotto.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Migliora la funzione digestiva regolando l’intestino per una corretta evacuazione e stimola il metabolismo, oltre a non far sentire i morsi della fame.

Si compone di cinque elementi naturali, quali la cannella che sazia placando e diminuendo i morsi della fame; il gynostemma che mantiene il peso corporeo metabolizzando grassi e carboidrati; il glucomannano che riduce il gonfiore combattendo il sovrappeso; la betulla che elimina i liquidi e il guaranà attenua la fame nervosa stimolando la lipolisi.

Un integratore in vendita sotto forma di sciroppo da diluire alcune gocce con un po’ d’acqua da assumere prima dei pasti. Possono assumerlo tutti senza controindicazioni o effetti collaterali proprio perché naturale.

Una formula esclusiva ed originale come Supremo Slim 5 non si ordina nei negozi-supermercato oppure negli ecommerce come amazon o ebay, ma solo sul sito ufficiale del prodotto cliccando . Al momento è presente una promozione che permette di ricevere a casa al costo di 49€ una confezione di questo integratore invece di 82 con il pagamento tramite Paypal, carta di credito o contanti al corriere alla consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.